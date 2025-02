Los 6 mejores adaptadores hub USB-C para portátiles que no puedes dejar pasar

Los hubs USB son dispositivos cada vez más populares en el mundo de la tecnología, ya que nos permiten expandir y simplificar las conexiones de nuestros dispositivos. Si estás pensando en adquirir un hub USB, es importante que conozcas las características clave y consideraciones antes de tomar una decisión.

¿Qué es un hub USB tipo C?

Un hub USB es un dispositivo que permite conectar múltiples dispositivos a través del puerto USB-C, permitiendo multiplexar un solo puerto del portátil. Es decir, el hub irá conectado a un puerto USB-C, y éste hub transformará ese puerto en varios concentrados en un solo bus, enriqueciendo la conectividad de tu dispositivo.

Esto sobre todo es muy útil en modelos ultra ligeros que prescinden de puertos de gran tamaño para ganar en ligereza. Además, te permite usarlo en escritorio o fuera de él, sólo conectando o desconectando el concentrador de puertos, lo cual es muy cómodo.

Los 6 mejores hub USB-C para portátiles y tablets

BENFEI HUB USB C 7 en 1

BENFEI HUB USB C 7 en 1 Amazon Amazon

El BENFEI HUB USB C 7 en 1 es un adaptador multipuerto y de alto rendimiento que expande la funcionalidad de cualquier dispositivo USB-C, permitiendo conectar múltiples periféricos de forma sencilla y rápida. Con un solo puerto USB-C, ofrece 1 puerto HDMI 4K @ 60 Hz, 3 puertos USB 3.0 (5 Gbps), lector de tarjetas SD/MicroSD (TF) y carga rápida de hasta 100W Power Delivery (PD). Su chip IC avanzado garantiza una conexión estable, mientras que su carcasa de aleación de aluminio mejora la disipación del calor para un uso seguro y duradero.

Compatible con MacBook Pro/Air, iPhone 15 Series, iMac, Surface Book, HP Envy, Dell XPS, Chromebook, Samsung Galaxy y otros dispositivos USB-C con salida de video, este hub versátil es ideal para presentaciones, teletrabajo, edición de archivos y entretenimiento en pantalla grande.

El BENFEI HUB USB C 7 en 1 es una solución completa para quienes necesitan expandir la conectividad sin sacrificar velocidad ni eficiencia. Su combinación de HDMI 4K, USB 3.0, lector de tarjetas y carga rápida PD lo convierte en una opción ideal para profesionales, creadores de contenido y usuarios exigentes. Además, con 18 meses de garantía y un servicio de atención al cliente eficiente, es una inversión segura y confiable. Si buscas un adaptador compacto y potente, este es el indicado.

UGREEN Revodok Hub USB C 6 en 1

UGREEN Revodok Hub USB C Amazon Amazon

El UGREEN Revodok Hub USB C 6 en 1 es una solución ideal para quienes buscan expandir las opciones de conexión de su portátil, tablet o smartphone, combinando funcionalidad, velocidad y compatibilidad.

Este hub USB C reúne seis funciones esenciales en un diseño elegante y compacto, ideal para llevarlo a la oficina, la universidad o cualquier lugar donde lo necesites. Su carcasa de aluminio no solo le da un aspecto premium, sino que también mejora la disipación del calor, evitando sobrecalentamientos y garantizando un rendimiento seguro.

El UGREEN Revodok Hub USB C 6 en 1 es una opción ideal para quienes buscan un hub versátil, de alta calidad y con múltiples funciones en un solo dispositivo. Su combinación de puertos USB, lector de tarjetas y salida HDMI lo convierte en una herramienta indispensable para el trabajo, la educación y el entretenimiento.

Lemorele Hub USB C con Gigabit

Lemorele Hub USB C con Gigabit Amazon Amazon

El Lemorele Hub USB C 5 en 1 ofrece una combinación de alta velocidad, carga rápida y conectividad avanzada, convirtiéndolo en una herramienta imprescindible para el trabajo, el entretenimiento y la productividad.

El Lemorele Hub USB C destaca por su tamaño portátil (115x36x13 mm) y un cable corto de 12 cm, lo que lo hace perfecto para llevar en bolsos, mochilas o incluso el bolsillo. Además, cuenta con protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuitos, garantizando la seguridad de tus dispositivos.

Con su combinación de Ethernet de alta velocidad, HDMI 4K, USB de alta transferencia y carga rápida, es una herramienta versátil para cualquier usuario.

Hub USB C 5 en 1 de RealPlus

Hub USB C con Ethernet Amazon Amazon

El Hub USB C 5 en 1 de RealPlus es una solución práctica y eficiente para quienes necesitan expandir las opciones de conexión de su portátil, tablet o smartphone compatible.

Este hub ofrece cinco puertos esenciales en un diseño compacto y ligero, ideal para llevarlo a cualquier lugar. Su estructura resistente y su facilidad de uso (Plug & Play, sin necesidad de instalar drivers) lo convierten en una herramienta imprescindible para estudiantes, profesionales y amantes del entretenimiento digital.

El Hub USB C de RealPlus es compatible con una variedad de dispositivos, incluyendo MacBook Pro/Air, Surface Go, Google PixelBook y teléfonos o tablets con función OTG. Sin embargo, no es compatible con Amazon Fire Stick.

Conceptronic DONN08B Hub USB con Lector de Tarjetas

Conceptronica DONN08B PcComponentes PcComponentes

Si necesitas ampliar la conectividad de tu portátil, tablet o PC, el Conceptronic DONN08B es una excelente opción. Este hub USB C combina tres puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD y MicroSD, ofreciendo una solución compacta y eficiente para el día a día.

El Conceptronic DONN08B es un hub USB C compacto y versátil que ofrece tres puertos USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, un lector de tarjetas SD y MicroSD compatible con formatos SD, SDHC y SDXC, y un diseño Plug & Play para una instalación rápida y sencilla. Su carcasa de aluminio mejora la disipación del calor, garantizando durabilidad y seguridad. Además, es compatible con Windows, Mac OS y Chrome OS, lo que lo convierte en una solución ideal para ampliar la conectividad de cualquier dispositivo con puerto USB-C.

El Conceptronic DONN08B es un hub USB compacto y funcional para quienes necesitan expandir su conectividad sin ocupar demasiado espacio. Su combinación de USB 3.0 y lector de tarjetas lo hace ideal para fotógrafos, diseñadores, estudiantes y profesionales que manejan archivos con frecuencia.

Conceptronic DONN 6 en 1

Conceptronic DONN PcComponentes PcComponentes

El Conceptronic DONN 6 en 1 es un adaptador multipuerto que amplía las opciones de conexión de cualquier dispositivo USB-C, facilitando el uso de monitores, proyectores y periféricos adicionales. Su puerto HDMI soporta resoluciones de hasta 4K @ 30 Hz, permitiendo una experiencia visual de alta calidad.

Además, cuenta con USB 3.0 de 5 Gbps, un puerto USB-C con Power Delivery 2.0 para carga rápida, y un lector de tarjetas SD/MicroSD (TF) para facilitar la transferencia de archivos. Su diseño compacto y con carcasa de aluminio garantiza una mejor disipación del calor,haciéndolo ideal para trabajo, presentaciones y entretenimiento en el hogar. Compatible con MacBook, Chromebook Pixel, smartphones, consolas portátiles y más.

El Conceptronic DONN 6 en 1 es un adaptador práctico, versátil y eficiente, ideal para quienes necesitan expandir la conectividad de su dispositivo USB-C sin complicaciones. Su combinación de HDMI 4K, USB 3.0, carga rápida USB-C PD y lector de tarjetas lo convierte en una herramienta indispensable para el trabajo, el estudio y el entretenimiento. Con un diseño compacto y resistente, es perfecto para llevarlo a cualquier lugar y mejorar la productividad sin perder rendimiento. Si buscas un adaptador todo en uno, este modelo es una excelente opción.

Cómo elegir un adaptador hub USB-C

Para poder elegir entre modelos, si tienes dudas, deberías basarte en estos criterios de compra para conseguir siempre la mejor opción de hub USB para tu portátil según tus necesidades:

Compatibilidad

Tenemos que fijarnos primero que la salida de nuestro portátil es compatible con estos adaptadores. Modelos como los XPS de Dell o la gama Thinkpad de Lenovo son compatibles con todos los modelos, pero hay que tener en cuenta detalles: por ejemplo, si usamos un Apple con procesador M1, sólo podremos conectar un monitor externo aunque usemos un hub con varios HDMI.

Número de puertos

Los hay con 4 puertos USB, lo que indica que convertirá un USB en cuatro. Pero también los hay de más puertos, aportando más posibilidades, aunque también son más caros, pesados y voluminosos.

Tipo de puerto

Los encontrarás con variedad de puertos, como los USB-A, pero también USB-C, HDMI, VGA o Ethernet.

Diseño ya acabados

Es importante que tengan un buen diseño, resistente, con materiales de calidad y, a ser posible, que los puertos no estén en vertical, ya que eso propicia que le pueda caer más suciedad dentro de ellos, mejor si están por un lateral.

Potencia: todos los modelos que hemos visto cuentan con alimentación externa, que deberás tener en cuenta si vas a usar muchos dispositivos. A mayor cantidad de puertos mayor fuente de alimentación necesitará el HUB.

¿Cómo saber si mi portátil tiene USB-C Thunderbolt?

Por último, queremos dejarte un pequeño truco para saber si el puerto USB-C de tu portátil es Thunderbolt. Fíjate si tiene un pequeño ícono en forma de relámpago a un lado. Si el puerto USB-C no lo tiene, seguramente no lo sea y no podrás utilizar las funciones más avanzadas de este tipo de puertos.

