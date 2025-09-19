De 1.599 a 949 euros esta televisión OLED de Samsung con la mejor calidad de imagen y un sonido de cine

Encontrar una nueva televisión OLED de gama alta a precio de ganga es como hallar un oasis en el desierto: muy díficil, pero no imposible. Y es que, revisando ofertas, nos hemos encontrado con la espectacular Samsung OLED S93F con un descuento que la deja casi a mitad de precio. Por lo que, si quieres disfrutar de la mejor calidad de imagen del mercado, te recomiendo que no dejes escapar esta oportunidad.

Descuentos como el de esta televisión de Samsung no se ven todos los días, ya que, aunque su precio recomendado es de unos 1.599 euros, ahora tiene un descuentazo de 650 euros que nos permite llevarnosla por apenas unos 949 euros en Amazon, siendo así uno de los chollos del momento. Y no es en el único lugar donde la verás tan rebajada, puesto que tanto en MediaMarkt como en la tienda oficial de la marca está también al mismo precio. La elección de un comercio u otro ya dependerá de tus preferencias.

Compra la televisión Samsung OLED S93F de 43" con un descuento del 41%

La Samsung OLED S93F es una de las mejores smart TVs de la nueva gama, pues nos asegura una calidad de imagen que está a otro nivel. Pero vayamos por partes. Lo primero a resaltar es su diseño Infinity One, el cual se caracteriza por tener un cuerpo ultrafino con marcos casi invisibles para darle todo el protagonismo a la imagen y una elegante peana central que la hace destacar incluso estando apagada.

Esta televisión tiene un tamaño perfecto para la gran mayoría de hogares, pues nos encontramos con una pantalla de 48 pulgadas. Aquí el gran reclamo, más allá de que tenga una resolución 4K, es que utiliza una tecnología OLED, que nos asegura unos negros puros y un contraste sobresaliente para ver contenido como nunca antes lo hemos hecho.

Y para los aficionados al deporte o a los videojuegos, también hay buenas noticias. Es capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz para sentir la fluidez en su máximo explendor, además de que dispone de un modo de baja latencia. Y para rematar, es compatible con HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG.

Donde también ha hecho un muy buen trabajo Samsung es en apartado de sonido, pues tenemos un sistema de 2.1.2 canales. Viene con varios altavoces y subwoofer integrado para alcanzar una potencia máxima de 60 W, a lo que debemos sumarle una tecnología de audio envolvnete Dolby Atmos y OTS Lite. En resumidas cuentas, se escucha de maravilla sin tener que recurrir a un equipo de sonido externo.

Su procesador NQ4 AI Gen3 no solo asegura un rendimiento excelente y optimiza tanto la imagen como sonido según el contenido, sino que está preparado para sacarle partido a Vision AI. Esto nos permite desde traducir contenido en tiempo real hasta buscar información sobre lo que aparece en pantalla con ‘Circle to Search’.

Todo ello funciona bajo un sistema operativo Tizen que es muy completo y nos asegura actualizaciones durante 7 años. Mientras que, si hablamos de conectividad, no le falta de nada, pues cuenta HDMI 2.1 y una gran variedad de puertos para aprovecharla al máximo.

