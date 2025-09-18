75 pulgadas, tecnología QLED y Dolby Atmon en esta televisión Philips que está rebajada a precio mínimo

Elegir una buena televisión es clave si quieres disfrutar de gran calidad de imagen y no tener que cambiar de modelo en poco tiempo. Por ello, si estás en la búsqueda de una a buen precio, esta Philips 75PUS7810, con su amplia diagonal y tecnologías avanzadas, es una opción ideal, sobre todo ahora que está rebajada a precio mínimo.

Aunque no tenga Ambilight, esta televisión Philips es una grandísima opción dentro de la nueva gama, sobre todo ahora que tiene un descuento de 200 euros que la deja por unos 699,99 euros en Amazon, en lugar de su precio de venta recomendado de 899,99 euros. Y si prefieres otra alternativa de compra, en PcComponentes le encontrarás con la misma rebaja.

Compra la televisión Philips 75PUS7810 con un gran descuento

La Philips 75PUS7810 es de esas televisiones que cambian por completo la manera de disfrutar una serie, un partido de fútbol o incluso un simple vídeo de YouTube. Lo primero que llama la atención es su pantalla gigante de 75 pulgadas, la cual tiene con un marco muy delgado y unas patas laterales discretas. Aunque, si quieres darle un aire más elegante y ahorrar espacio, es posible colgarla en la pared con la ayuda de un soporte VESA.

Uno de sus grandes atractivos es que hace uso de una tecnología Quantum Dot, pensada para que los colores no se vean apagados, sino vivos y con un brillo que da más realismo a cada escena. A esto debemos sumarle que nos ofrece una resolución 4K UHD, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG, lo que asegura imágenes llenas de contraste y detalle.

Por otro lado, dispone de un procesador de imagen Pixel Precise Ultra HD que es otro de sus puntos clave, pues es el encargado de mejorar la calidad de cualquier imagen, incluso si no tiene gran definición. Escala contenido de menor resolución, suaviza movimientos rápidos y optimiza cada imagen píxel por píxel.

En el apartado de sonido, monta dos altavoces de rango completo que suman 20 W de potencia, suficientes para un salón. Pero lo realmente interesante es que soporta Dolby Atmos y DTS:X, creando un audio envolvente que te mete de lleno en la acción, como si estuvieras en una sala de cine. Además, incluye una función Vocal Boost, ideal para entender mejor los diálogos en películas o partidos con mucho ambiente.

Por último, viene con el sistema operativo propio de la marca, Titan OS, el cual es muy intuitivo y nos da acceso rápido a las plataformas de streaming más populares desde el menú. Y si tienes una consola de nueva generación, vas a agradecer que traiga HDMI 2.1 y soporte VRR, porque eso significa que las partidas serán más fluidas y con una calidad de imagen bestial.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.