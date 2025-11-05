4000 Pa de potencia, base de autolimpieza y fregado doble: de oferta el robot que lo hace todo por ti

Piénsalo. Llegas a casa cansado, dejas las llaves en el mueble de la entrada, te quitas los zapatos... y el suelo está limpio. No hay pelusas, no hay migas, no hay ese polvo fino que parece verse cuando más da el sol. Solo orden y calma. Es una escena sencilla que puede cambiar por completo cómo te sientes en casa.

Hasta hace poco, esa imagen implicaba tiempo y esfuerzo. Había que barrer, pasar la aspiradora, llenar un cubo, fregar... Hoy no. La tecnología doméstica ha aprendido a encargarse de eso mientras tú te dedicas a otra cosa. Y en ese cambio de era, aparece el Xiaomi Robot Vacuum X10+, un robot aspirador y friegasuelos tan completo que redefine lo que es llegar a casa y relajarse.

Si visitas la tienda de Xiaomi, verás que este modelo tiene un precio oficial de 499,99 euros. Pero ahora lo podemos comprar por 250 euros en AliExpress. Para conseguirlo a este precio tendremos que utilizar el cupón ESCD20 en el momento de hacer nuestra compra, que nos permitirá comprar este robot con el 50% de descuento, algo impensable en este tipo de artículos. Y ojo, porque hay más cupones que puedes utilizar en esta selección de artículos en función del importe de tu compra:

ESCD55 : 55 euros de descuento en compras iguales o superiores a 449 euros

: 55 euros de descuento en compras iguales o superiores a 449 euros ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

Xiaomi Robot Vacuum X10+: transforma la limpieza en tranquilidad

A veces los objetos más tecnológicos son los que menos lo parecen. El Xiaomi Robot Vacuum X10+ es un ejemplo perfecto de ello. Se trata de un robot blanco, de líneas suaves y con acabados minimalistas que encaje en cualquier rincón del salón sin robar protagonismo. No parece una máquina, parece parte de la casa. Su cuerpo mide 35 cm de diámetro y menos de 10 cm de altura para poder limpiar por debajo de las camas y de ciertos muebles.

Su estación de carga y mantenimiento es mucho más que una base. Allí se vacía solo, limpia sus mopas con agua limpia, las seca con aire caliente y se recarga. Todo esto, sin que tú tengas que intervenir. Es, literalmente, un asistente que trabaja mientras tú haces cualquier otra cosa. El acabado mate y la forma compacta de la estación hace que no desentone ni en espacios pequeños.

Gracias a su sensor LiDAR y al sistema de reconocimiento de obstáculos, el robot mapea tu casa en segundos y aprende a moverse con una precisión quirúrgica. Distingue muebles, alfombras y hasta cables. De hecho, cuando detecta una alfombra, eleva automáticamente las mopas para no humedecerla, y cuando pasa a un suelo duro, aplica el fregado doble rotatorio, con dos mopas que giran a alta velocidad mientras distribuyen el agua de manera uniforme.

En aspiración, la potencia llega a 4000 Pa, suficiente para levantar polvo, arena o pelo de mascotas sin esfuerzos. Y su base de autovaciado aspira el contenido en segundos en una bolsa capaz de almacenar semanas de suciedad. Y todo su funcionamiento lo podrás programar a través de la app Xiaomi Home, para desentenderte totalmente de la limpieza de tu hogar.

Desde luego, ahora que tiene 250 euros de descuento, se coloca en una franja donde cuesta lo mismo que muchos robots sin base de vaciado ni fregado avanzado. Es decir, estás pagando precio medio por un producto premium. Y eso, en tecnología doméstica, rara vez ocurre.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.