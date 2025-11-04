"Casio rompe el mercado": su G-Shock más icónico baja 69 euros y sigue siendo indestructible

Algunos relojes se compran para ver la hora y otros para acompañarte siempre. En los días de lluvia, en la montaña, en un entrenamiento, en los días en los que lo último que piensas es en cuidarlo. Precisamente eso es un G-Shock. Desde su nacimiento en los años ochenta, Casio construyó esta línea bajo una idea muy simple: crear un reloj indestructible.

Hoy vengo a hablarte del Casio DW-6900RGB-1ER, una reinterpretación moderna de uno de los modelos más emblemáticos de esta línea. Lleva esa filosofía al presente con un toque inesperado, un diseño que brilla con reflejos, dándole una personalidad que equilibra nostalgia y modernidad.

Si visitas la web de Casio verás que este modelo tiene un precio oficial de 119 euros. Ahora mismo, en tiendas especializadas como Baroli ronda los 100 euros, mientras que en Amazon está rebajado a 89 euros. Pero es que en AliExpress lo podemos comprar por 50 euros si utilizamos el cupón ESCD12 en el momento de hacer nuestra compra. Es un descuento de 69 euros respecto a su precio oficial, y la oportunidad perfecta para darnos un capricho.

ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

Casio G-SHOCK DW-6900RGB-1ER: el clásico que resiste el paso del tiempo

Hay algo reconocible en todos los G-Shock, y es una especie de ADN visual que no necesita logotipos. El DW-6900RGB-1ER conserva esa forma redondeada y robusta que ha acompañado a miles de muñecas durante décadas. Se presenta con una carcasa de resina negra, gruesa, protectora y con tornillos visibles y una estructura que parece preparada para todo.

En esta versión la esfera incorpora un acabado Virtual Rainbow, un tratamiento de vapor metálico que refleja tonos azulados, púrpuras y dorados en función de la luz. El resultado es sutil y llamativo a la vez. Es un reloj que sigue siendo sobrio pero con un toque diferente, casi futurista. La correa mantiene la flexibilidad que lo hace cómodo en su uso diario y, pese a su apariencia robusta, tiene un peso de 67 gramos que le permite adaptarse sin problema a cualquier muñeca.

Ya sabes que si hay una palabra que define este modelo es resistencia. Como toda su línea, este G-Shock ha sido diseñado para soportar impactos, vibraciones y condiciones extremas. Su estructura Shock Resist protege el módulo interno mediante una carcasa flotante de resina y un sellado hermético que disipa la energía de los golpes.

A esto se suma su resistencia al agua de 20 BAR que lo hace apto para nadar, surfear e incluso bucear sin preocuparte. Podrás llevarlo tanto al gimnasio como al trabajo o a la montaña, no hay entorno que no soporte. Y lo mejor es que su durabilidad no depende de pantallas táctiles ni baterías recargables. El DW-6900RGB-1ER funciona con una pila convencional que le da aproximadamente dos años de autonomía, sin necesidad de cables, una ventaja frente a los smartwatches.

Pocos diseños son tan icónicos como el de un 6900. Los tres círculos superiores del display, que indican segundos, alarmas o el modo activa, y el dígito principal en grande crean una estética funcional que ha inspirado ediciones limitadas, colaboraciones con artistas e incluso videojuegos. Es una de esas genialidades de diseño que no necesitan brillar en exceso para llamar la atención.

Aquí no hay WiFi, ni bluetooth ni complicaciones innecesarias. Este reloj tiene una pantalla LCD clara y nítida con retroiluminación electroluminiscente, cronómetro, temporizador, alarma y calendario automático. Vivir con él puesto es muy sencillo, ideal para quien valora lo práctico. Y con el descuento de 69 euros que tiene ahora, si relación entre valor y durabilidad se vuelve casi imbatible.

