Las 7 mejores tablets que encontrarás en oferta durante el Prime Day de Amazon: Apple, Samsung, Google y más

El esperadísimo Prime Day de Amazon ya está aquí, y por primera vez en su historia tendremos un total de cuatro días completos de ofertas (del 8 al 11 de julio) que no tienen nada que envidiarle al mismísimo Black Friday. Así que si estabas pensando en renovar alguno de tus dispositivos o darte un capricho este verano, como por ejemplo hacerte con una tablet a buen precio, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Las tablets no sirven solamente para entretenerse, con el paso del tiempo se han convertido en verdaderas aliadas para estudiar, trabajar, diseñar o incluso jugar. Más ligeras que un portátil, con pantallas espectaculares y compatibilidad con teclado u otros accesorios que nos permiten exprimirlas al máximo. A continuación, repasaremos los 7 mejores modelos que puedes encontrar rebajados a muy buen precio durante los próximos días o hasta agotar el stock disponible.

iPad (2025)

iPad (2025) Apple

Tal y como pensábamos, el nuevo iPad de 11ª generación tiene en estos momentos una oferta que nos permite llevárnosla a precio mínimo histórico de 349 euros, olvidándonos así de su precio recomendado de 399 euros. Se trata de una tablet con apenas unos meses en el mercado, la cual viene impulsada por un chip A16 Bionic que nos garantiza un muy buen rendimiento.

Además, dispone de una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas que se ve de maravilla y una batería de 28,93 WHr que nos promete hasta 10 horas de navegación por internet. Sin lugar a dudas, se trata de una de las mejores tablets para entretenimiento y a la que puedes sacarle mucho partido con accesorios como el Apple Magic Keyboard o el Apple Pencil.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Samsung

¿Qué quieres tener uno de los modelos más top del mercado en tus manos? Pues la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra es esa tablet perfecta incluso para llevar a cabo tareas de trabajo exigente, siendo una gran alternativa a un ordenador portátil. Entre sus principales características, cabe mencionar que tenemos una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas que nos brinda una resolución WQXGA+ (2960 x 1848 px) y tasa de refresco de 120 Hz, además de integrar cuatro altavoces en las esquinas que son muy potentes y soportan Dolby Atmos.

Por otro lado, en su interior lleva instalado un procesador Mediatek Dimensión 9300+ compatible con las últimas funciones de IA, una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB que podemos ampliar. Sin pasar por alto que, aunque no sea uno de sus apartados más importantes, viene con una cuádruple cámara trasera. Y no hace falta comprar un lápiz óptico aparte, pues incluye el S-Pen. Todo ello por unos 1.099 euros, ya que tiene un descuento total de 390 euros.

Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi

Otra de esas tablets novedosas y algo más accesibles para quienes busquen un rendimiento de alto nivel es esta Xiaomi Pad 7 Pro, que se presenta como la mejor tablet que la marca china ha lanzado al mercado hasta la fecha. Ya a simple vista consigue conquistar a cualquiera por su diseño premium, pues tiene un cuerpo totalmente metálico con un acabado mate. Aunque lo más destacable es su pantalla LCD de 11,2 pulgadas, la cual nos ofrece una resolución 3,2K y una tasa de refresco de 144 Hz.

Y si hablamos sobre el rendimiento, su procesador Snapdragon 8s Gen 3 la convierte en una bestia para juegos o apps exigentes, y su batería de 8.850 mAh no solo se conforma con aguantar más de una jornada completa de uso, sino que también admite una carga rápida de 67 W.

Google Pixel Tablet

Google Pixel Tablet Google

Una de las grandes sorpresas del año pasado y que sigue estando entre mis modelos favoritos es esta Google Pixel Tablet, que ahora puedes volver a encontrarla rebaja más que nunca al tener un precio de 399 euros durante los cuatro días de la campaña. Cuenta con una pantalla IPS de 11 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y una tasa de 60 Hz, siendo más que suficiente para ver series, películas, vídeos o incluso jugar.

Mientras que en su interior late con fuerza un procesador Google Tensor G2 que ejecuta un sistema operativo Android en su versión más pura y, a su vez, tiene una batería de 27 Wh que aguanta hasta 12 horas de reproducción de vídeo en streaming. Una de esas tablets ideales para el hogar.

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus Lenovo

No todo el mundo necesita potencia desmedida. Por eso mismo, esta Lenovo Tab Plus es una gran opción por un precio más ajustado, puesto que ahora está disponible por unos ajustados 195 euros. Aquí nos encontramos con una pantalla LCD IPS de 11,5 pulgadas que no se queda atrás al brindarnos una resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz.

Aunque lo que realmente la convierte en una bestia para ver contenido multimedia son sus 8 altavoces firmados por JBL, los cuales son capaces de ofrecernos potencia máxima de 26 W y un audio de alta fidelidad. Para rematar, dispone de una batería de 8.600 mAh que puede aguantar hasta 12 horas de reproducción de vídeo en streaming,

Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9 Samsung

Bajando más el presupuesto tenemos una tablet superventas como la Samsung Galaxy Tab A9, que ahora se ha desplomado hasta los 129 euros. Se trata de un modelo ideal para el día a día, la cual tiene una pantalla TFT LCD de 8,7 pulgadas a 90 Hz que se siente muy cómoda para ver vídeos, revisar redes sociales, jugar o hacer videollamadas. Todo fluyendo gracias a un procesador MediaTek Helio G99 y una buena autonomía. Un acierto para estudiantes o quienes buscan un modelo multiusos para toda la familia.

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 Lenovo

Para finalizar, hablaremos de otra gran candidata cuando buscamos uno de los mejores modelos en relación calidad-precio. Hablo de la Lenovo Tab M11, que en estos momentos la puedes añadir a tu cesta de la compra por tan solo unos 145,50 euros en Amazon. Aquí los protagonistas son un panel LCD IPS de 11 que ofrece una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz, una batería con 7.700 mAh que aguanta bastante y un lápiz óptico Lenovo Tab Pen que la hace aún más versátil. ¡No la dejes escapar!

Igualmente, si no quieres dejar escapar ningún chollo, te recomiendo que te pases por nuestro directo, donde estamos compartiendo en tiempo real todas las ofertas interesantes que nos estamos encontrando para que puedas llenar tus bolsillos de ahorros al comprar cualquier cosa que necesites.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.