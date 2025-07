Estos son 5 de los productos que más se vendieron en el Prime Day del año pasado

Podríamos de ir que el Prime Day se ha consolidado como uno de los eventos de compras a través de Internet más esperados del año, y es que es un buen momento para aprovechar ofertas exclusivas y grandes descuentos, siempre y cuando seas miembro Prime. Sobre esto último, te recordamos que puedes probar dicho servicio gratis durante 30 días, así que podrás beneficiarte de las ofertas del Prime Day 2025, que está al caer.

Del 8 al 11 de julio tendrá lugar del 8 al 11 de julio, y la expectación e alta. Pues bien, hemos seleccionado cinco de los productos que más se vendieron en el Prime Day 2024,. Es muy probable que esos mismos artículos vuelvan a ser un éxito de ventas este año. Hay variedad y si finalmente compras alguno, estamos seguros de que no te arrepentirás.

5 de los productos más vendidos en el Prime Day 2024

Son muchos los productos que arrasaron en ventas el año pasado, por eso echaremos un vistazo a cinco de los más vendidos. La mayoría son de Amazon están muy bien valorados por parte de los usuarios, así que son una apuesta segura. Si bien suelen estar muchas veces en oferta a lo largo del año, cuando más baratos están suele ser los eventos Black Friday y Prime Day.

Fire TV Stick 4K

Disfruta de las principales plataformas de streaming con el Fire TV Stick 4K Amazon

Si la Smart TV que compraste en su día apenas tiene aplicaciones y no tienes acceso a las principales plataformas de streaming, esto lo puedes solucionar con el Fire TV Stick 4K de Amazon. Además de ser fácil de configurar, tiene una interfaz de usuario muy intuitiva que te permite navegar entre los diferentes menús y aplicaciones. Si tu televisor es 4K UHD, este dispositivo es perfecto para disfrutar de la mejor calidad de imagen.

Cabe mencionar que el Fire TV Stick 4K es compatible con Dolby Atmos, HDR10+, Dolby Vision y tiene Wi-Fi 6, características que lo hacen un dispositivo muy atractivo. Por otro lado, decir que también lo puedes usar para jugar en la nube a través de Luna o Xbox Cloud Gaming. Ahora bien, como es lógico, necesitas un mando inalámbrico que sea compatible.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite permite ajustar la iluminación de la pantalla Amazon

Sin duda, entre todos los lectores de libros electrónicos que hay que a la venta uno de los más interesantes por su relación calidad-precio es el Kindle Paperwhite. Pues bien, en el Prime Day suele tener un precio irresistible. Este modelo (sin publicidad) tiene una pantalla sin reflejos de 7 pulgadas, 16 GB de almacenamiento y una batería que dura semanas con una carga completa. Por cierto, el brillo y la calidez de la pantalla son ajustables.

Otro punto a su favor es la resistencia al agua para que no tengas que preocuparte por nada. En cuanto a tamaño, al ser un lector pequeño, compacto y ligero es ideal para viajar. De hecho, no notarás que lo llevas en tu maleta o mochila. No menos importante es el contenido. Pues bien, si te suscribes a Kindle Unlimited tendrás acceso a millones de títulos y revistas en formato digital. Dicho servicio cuesta 0,99 euros al mes.

COSORI L501

Con más de 32.400 valoraciones, reseñas muy positivas, una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 y más de 500 unidades vendidas el mes pasado, la freidora de aire COSORI L501 es un acierto. Además incluye un libro con más de 30 recetas, y si te parecen pocas, hay más de 100 en línea. Para esto último, tienes que instalar la app COSORI en tu móvil, que está disponible para iOS y Android. Esto es perfecto para sorprender a tus amigos y familiares cada vez que vengan a comer a tu casa.

Esta freidora de aire tiene un diseño elegante y moderno, así como un panel táctil en su parte superior que facilita todo lo relacionado con la programación. A esto hay que añadir 9 programas preestablecidos y una cesta extraíble de 4,7 litros de capacidad. A la hora de cocinar permite hacerlo con menos aceite, mientras que todos accesorios no contienen PFOA y son aptos para el lavavajillas.

Xiaomi Robot Vacuum S20

El Xiaomi Robot Vacuum S20 es fácil de controlar de forma remota Xiaomi

Más allá de smartphones, Xiaomi también lanza otro tipo de productos, por ejemplo, televisores y robots aspiradores. Pues bien, el Xiaomi Robot Vacuum S20 es otro de los productos que se vendieron como pan caliente en el Prime Day 2024. De hecho, en el momento de escribir estas líneas es el robot aspirador más vendido en Amazon. Cuenta con un sistema de navegación inteligente, una potencia de succión de 5.000 Pa y, no solo aspira, sino que también friega. En este sentido es muy completo.

A la hora de diseñar este robot aspirador Xiaomi se decantó por un sistema de navegación láser LDS, que destaca por ser mucho más preciso. Esto, junto a su potencia, hace posible que sea capad de limpiar el suelo de una pasada. A la hora de controlarlo soporta control por voz y funciona con Alexa y el Asistente de Google.

Echo Dot

El altavoz inteligente Echo Dot es otro de los productos que se vende muy bien en el Prime Day, y es que suele estar mucho más barato del precio de venta recomendado. Este altavoz inteligente tiene más de 153.800 valoraciones y una nota media de 4,6 estrellas sobre 5, por lo que no hace falta decir que, si finalmente lo compras, no te arrepentirás. Ofrece un sonido más potente y nítido que el Echo Dot de anterior generación, y esto se nota desde el primer momento que pones música.

Este altavoz sirve para mucho más que escuchar música y podcast. Lo puedes usar para controlar otros dispositivos inteligentes que sean compatibles, para programas alarmas, hacerle preguntas y mucho más. Y si te preocupa la privacidad, puedes estar tranquilo, incorpora un botón para desactivar los micrófonos y con otras capas de protección.

Ya sea que quieras cambiar de portátil, móvil, Smart TV o comprar cualquier otro producto, te recomendamos echar un vistazo a las ofertas del Prime Day, puede que lo encuentres mucho más barato. Eso sí, te recordamos que algunas ofertas son por tiempo limitado, por lo que será mejor que añadas al producto a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.