Amazon deja más barato que nunca este iPad todoterreno de Apple con 256 GB adelantándose al Black Friday

La mayoría de personas que tienen una tablet la usan para entretenimiento, aunque otro uso muy común suele estar enfocado más para productividad. Porque sí, convertirlas en una especia de ordenador portátil es muy sencillo, además de que con un lápiz óptico podemos desde tomar notas hasta dibujar. Por ello, si buscas un modelo todoterreno que sirva para todo esto, el iPad de 11ª generación es la mejor opción que vas a encontrar y ahora está más rebajada que nunca.

Esta tablet de Apple tiene un precio recomendado de 509 euros en su versión con 256 GB de almacenamiento, aunque ahora podemos encontrarla más barata que nunca en Amazon, donde está disponible con un descuento total de 80 euros que deja por unos 429 euros (al igual que en PcComponentes). Y si no te importa tener menos memoria para ahorrar mucho dinero, también puedes encontrar su versión con 128 GB rebajada por unos 359 euros sin necesidad de esperar al Black Friday.

Compra el iPad de 11ª generación (2025) más barato

iPad de 11ª generación (2025) Apple

El nuevo iPad de 11ª generación es una tablet que no tiene competencia dentro de su rango de precio, la cual pensada para entretenimiento e incluso llevar a cabo algunas tareas de productividad, ya que de potencia va bastante sobrada. Esto se debe a que ahora en su interior lleva instalado el mismo chip A16 Bionic que utilizan los iPhone 14 Pro y iPhone 15, asegurándonos así un rendimiento sólido en multitarea, juegos, dibujo, navegación por internet o apps exigentes.

Cabe mencionar que en esta versión se complementa con una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 256 GB para que podamos descargar una gran variedad de aplicaciones o series desde nuestras plataformas de streaming favoritas. De hecho, algo que merece la pena destacar es que, con respecto al modelo de anterior generación, hasta la versión básica ha duplicado su capacidad sin aumentar el precio.

Lo único que echamos en falta es que no es compatible con Apple Intelligence, aunque en la mayoría de los casos, sobre todo si usas la tablet para lo básico, tampoco lo echarás en falta. De hecho, muchas de las funciones que esta IA nos ofrece podemos llegar a tenerlas a mano descargando la app de ChatGPT o Google Gemini desde la propia Apple Store. Pero de lo que sí podemos disfrutar es de la nueva interfaz Liquid Glass y otras muchas novedades al funcionar bajo un sistema operativo iPadOS 26, además de que nos asegura muchos años de actualizaciones.

Por lo demás, vuelve a repetir la fórmula para no pillarse los dedos, pues monta una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas que, con sus luces y sus sombras, sigue siendo ideal para ver contenido multimedia. Esta llega a brindarnos una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits y una tecnología True Tone que ajusta automáticamente el color según la luz del entorno. Sin dejar de lado que dispone de unos altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos.

Para seguirnos el ritmo, incorpora una batería de 8.686 mAh que nos promete hasta 10 horas de navegación por internet, por lo que dándole un uso moderado puede aguantar más de un día sin complicaciones. Igualmente, esto puede variar mucho dependiendo del nivel de exigencia, el uso de apps en segundo plano o la salud de la batería a lo largo del tiempo.

Y para rematar, mantiene el mismo diseño premium donde destacamos su chasis construido principalmente con aluminio reciclado, una cámara trasera de 12 MP que graba en 4K, una cámara frontal de 12 MP ubicada en uno de los laterales para mejorar la experiencia en videollamadas, un botón Touch ID y es compatible con varios modelos de Apple Pencil para así tomar notas o dibujar con una precisión brutal.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.