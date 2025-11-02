A precio de outlet el Google Pixel que yo me compraría: rinde de lujo y funciona con Android 16 puro

De un año a otro hay teléfonos que sigue siendo igual de buenos, y el precio baja mucho. Por eso mismo, en el caso de que estés buscando un buen smartphone para usar durante años y tu prioridad es ahorrar lo máximo posible, mucho ojo con este Google Pixel 9, que ahora está rebajado más que nunca en Amazon.

Si echamos la vista un año atrás, este smartphone de Google se estaba vendiendo por unos 899 euros. Y ahora en la actualidad, gracias a un nuevo descuento que tiene, podemos aprovechar para llevárnoslo por tan solo unos 525,90 euros en Amazon, siendo este su precio más bajo hasta la fecha en este comercio. En otras palabras, por tan solo haber esperado un año, podemos ahorrar un total de 373 euros y disfrutar de un terminal al que todavía le quedan muchos años de vida.

Compra el Google Pixel 9 al mejor precio hasta la fecha en Amazon

El Google Pixel 9 ya tiene un nuevo heredero y eso son buenas noticias para nuestro bolsillo, ya que podemos disfrutar de este gama alta por un precio mucho más accesible que hace un año. Si empezamos a hablar sobre su diseño, es bastante revolucionario con respecto al anterior Pixel 8, pues nos encontramos con un acabado metálico, un llamativo módulo de cámara en forma de cápsula que sobresale notablemente del chasis y una certificación IP68, algo que la nueva generación ha vuelto a repetir debido a su éxito.

Hay muchas razones por las que aún merece la pena, y una de ellas es su pantalla. Esto se debe a que monta un panel Actua OLED de 6,3 pulgadas que nos permite ver vídeos o juegos con una calidad muy similar a la de muchos televisores actuales. Llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 2.700 nits y compatibilidad con HDR10+, además de tener una protección Gorilla Glass Victus 2 que lo hace más resistente.

El segundo motivo de peso que nos hace recomendarlo con los ojos cerrados es su software, puesto que la experiencia de uso es muy buena al funcionar actualmente bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura, pudiendo así sacarle partido a las últimas novedades y a una gran variedad de funciones de inteligencia artificial. Y lo mejor es que todavía le quedan varios años de soporte por delante tanto del sistema como de seguridad.

Por otro lado, aunque no sea el móvil con mejor cámaras que hemos probado, cumple más que de sobra en todo tipo de situaciones. En la trasera la protagonista es una doble cámara a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular de 48 MP que nos asegura unos resultados tan detallados como coloridos al apoyarse en la IA. Asimismo, para compensar que no tenemos un teleobjetivo, su cámara frontal de 10,5 MP también nos promete unos selfies de gran calidad.

Y no hay que pasar por alto su hardware, que es uno de esos apartados de amor y odio. En su interior lleva instalado un procesador Google Tensor G4 que en el día a día es más que suficiente, pero en tareas exigentes o juegos muy pesados sigue estando un escalón por debajo de lo que esperamos. Igualmente, no es algo preocupante en la mayoría de los casos, al contrario.

El resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB que mejora la multitarea, un almacenamiento de 128 GB y una batería de 4.700 mAh que, gracias a la eficiencia del chip, aguanta bastante bien el ritmo para aguantar un día completo de uso, y en ocasiones hasta algo más, con una sola carga. En resumen, se trata de un teléfono muy completo, y más por el precio que tiene ahora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.