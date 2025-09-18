Cae en picado el precio de este altavoz Marshall con un sonido brutal y un diseño retro que lo hace único

Escuchar música con estilo es mucho más sencillo con un altavoz como este Marshall Stanmore III, el cual combina un sonido de primerísima calidad con un diseño clásico que no pasa desapercibido. Aunque lo mejor de todo es su precio, pues ahora tiene el mejor descuento al que lo hemos visto en los últimos meses.

A pesar de tener un precio recomendado de 399 euros, ahora tienes una excelente oportunidad para llevarte este altavoz de la marca Marshall por unos 263,20 euros en Amazon gracias a un descuento de 136 euros. Mientras que en MediaMarkt, donde también está disponible, nos lo encontramos rebajado por unos 354 euros.

Compra el altavoz Marshall Stanmore III con un gran descuento de por medio

Marshall Stanmore III Marshall

El Marshall Stanmore III es un altavoz que no solo enamora por su calidad de sonido premium, sino también por su diseño, inspirado en los míticos amplificadores de guitarra de la marca. Basta con echarle un vistazo para reconocer ese aire clásico, ya que cuenta con una carcasa de cuero sintético texturizado y una rejilla metálica en la que nos encontramos el icónico logo de la marca en el centro. Además, a pesar de estar construido principalmente con materiales reciclados, se siente muy robusto.

A diferencia de otros modelos, está pensado más para darle un lugar fijo en casa que para andar llevándolo de un lado a otro, algo que se ve reflejado en sus medidas de35 x 20,3 x 18,8 cm y peso de 4,25 kg. De hecho, es un complemento perfecto para un tocadiscos, televisión o monitor, llegando a funcionar incluso como una excelente alternativa a una barra de sonido.

Pero pasemos a hablar de lo que realmente nos importa, que es la calidad de su sonido. Este altavoz incorpora dos tweeter de 15 W y un woofer de 50 W para disfrutar tanto de una buena nitidez como unos graves profundos en cada canción. A esto debemos sumarle una amplia respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz, por lo que nos asegura un audio sin perdida de detalles hasta subiendo el volumen al máximo.

Por otro lado, mantiene ese toque retro en la experiencia de uso, pues en la parte superior nos encontramos con tres diales analógicos para ajustar volumen, graves y agudos al estilo clásico, aunque también podemos llevarlo al terreno digital descargando la app Marshall Bluetooth en nuestro smartphone, desde donde es posible ecualizar el sonido a nuestro gusto o actualizar el firmware, entre otras cosas.

Eso sí, es importante mencionar que este Marshall Stanmore III no incluye batería interna y necesita estar conectado a la corriente, reafirmando así lo que comentábamos al inicio: está pensado para dejarlo fijo en tu salón, oficina o habitación, donde mejor pueda desplegar todo su potencial. Y en cuanto a conectividad, su emparejamiento inalámbrico se lleva a cabo mediante Bluetooth 5.2 para asegurarnos una buena estabilidad y dispone de una entrada analógica para conectarlo fácilmente a otros dispositivos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.