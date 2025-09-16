Ni el agua de la playa puede con él: este novedoso altavoz ofrece un sonido potentísimo y ya está en oferta

Dejando a un lado marcas populares como JBL, LG, Bose o Marshall cuando hablamos de altavoces portátiles, nos encontramos con alternativas igual de interesantes e incluso más económicas como este Soundcore Boom 3i. Un modelo que lo tiene todo para montar la fiesta en cualquier lugar por un precio irresistible, sobre todo ahora que tiene una oferta flash.

Hace tan solo unas semanas llegó al mercado este altavoz de Soundcore, la marca de audio premium que pertenece a Anker. Y aunque llegó por unos 129,99 euros, ya podemos encontrarlo con un descuento de 30 euros que lo deja a precio mínimo histórico de 99,99 euros en Amazon para arrasar en ventas.

Compra el nuevo altavoz Soundcore Boom 3i al mejor precio

El Soundcore Boom 3i es un novedoso altavoz portátil que tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un superventas. Cuenta con un diseño que llama la atención a simple vista, el cual se caracteriza por ser muy robusto para acompañarnos en cualquier aventura, tanto que resiste caídas de desde un metro y dispone de un recubrimiento anticorrosión. Sin olvidarnos de que se acompaña de una correa para el hombro para facilitarnos enormemente su transporte y unas luces LED en los laterales que podemos personalizar a nuestro gusto o elegir entres 6 preajustes que se sincronizan al ritmo de la música.

En cuanto al sonido, sorprende con un rendimiento muy superior a lo que se espera en este rango, ya que llega a alcanzar una potencia máxima de 50 W para llenar de sonido cualquier espacio en el que lo utilicemos. Pero eso no es todo, pues viene impulsado por unas tecnologías BassUp 2.0 y DSP que nos garantizan tanto unos graves profundos como unos agudos muy nítidos.

Otro de sus puntos fuertes es que, más allá de tener una certificación IP68, está preparado para soportar mucho mejor el agua salda y puede sumergirse por completo sin dejar de sonar. De hecho, flota y se mantiene en posición vertical para que podamos seguir escuchando nuestras canciones favoritas incluso con las olas de por medio.

Por si todo esto no fuese suficiente, descargando la app Soundcore en nuestro smartphone tendremos acceso a un modo Buzz Clean que se encarga de expulsar la arena y el agua mediante vibraciones, un amplificador de voz para reproducir mensajes grabados con antelación, una alarma de emergencia de 96 dB para que se oiga a 100 metros de distancia con el fin de alertar sobre un posible accidente en nuestras excursiones y un ecualizador de sonido.

Y para rematar, tiene batería de sobra para brindarnos hasta 16 horas de reproducción continua por cada carga y su emparejamiento con nuestros dispositivos se realiza mediante Bluetooth 5.3, lo que nos asegura estabilidad en todo momento. Igualmente, en el caso de que quieras disfrutar de un sonido más profundo, se puede utilizar junto a otros altavoces compatibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.