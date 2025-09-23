ChatGPT integrado y sonido Hi-Res en estos auriculares Nothing que están rebajados 30 euros

Si bien Nothing se dio a conocer por sus móviles, luego se adentró en el mercado de los auriculares inalámbricos, y podríamos decir que no lo está haciendo nada mal. Por ejemplo, los Nothing Ear (a) permiten disfrutar de una experiencia auditiva de primer nivel y no son caros. Además, muchas veces están en oferta, así que con algo de paciencia se pueden conseguir por menos de su precio habitual.

En el momento de escribir estas líneas los Nothing Ear (a) están disponibles en Amazon por solo 69 euros. Si tenemos en cuenta que tienen un PVPR de 99 euros, ahorras 30 euros. Si bien hay otros auriculares más baratos, estos destacan por ofrecer una serie de características que los sitúan un escalón por encima de la mayoría. Por otro lado, no está de más mencionar que cuentan con más de 8.000 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,5 sobre 5.

Ahorra 30 euros comprando los Nothing Ear (a) en Amazon

Estos auriculares no solo llaman la atención por su estética minimalista y transparente, sino también por lo que esconden en su interior. Para empezar, incorporan un driver dinámico de 11 mm con el doble de potencia que los Nothing Ear (2), y esto se traduce en graves más profundos y más nitidez. Pero esto no es todo, gracias a su diseño con orificios de ventilación adicionales, la distorsión se reduce al mínimo, logrando un sonido equilibrado y lleno de matices.

Otro punto fuerte es su cancelación de ruido adaptativa, que ajusta automáticamente el nivel de aislamiento según el entorno. Esto significa que puedes pasar del ruido de la calle a la tranquilidad de tu casa sin tocar un solo botón. Y si hablamos de calidad, no se quedan atrás: cuentan con audio inalámbrico HD certificado, compatible con el códec LDAC, lo que garantiza una reproducción de alta resolución hasta 24 bit/96 kHz. Todo esto en unos auriculares que, además, integran ChatGPT para los usuarios del ecosistema Nothing, permitiendo control por voz y respuestas inteligentes directamente desde los auriculares.

En cuanto a autonomía, los Nothing Ear (a) ofrecen hasta 9,5 horas de reproducción continua, un 42,5 % más que los Nothing Ear (2), y con la carga rápida tendrás 10 horas extra en solo 10 minutos (con la cancelación de ruido desactivada). Esto los coloca por encima de muchos rivales en su rango de precio, como los Redmi Buds 5 Pro o los Soundcore Liberty 4 NC, que ofrecen buenas prestaciones, pero no alcanzan la combinación de diseño, sonido y funciones inteligentes de estos auriculares.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendar los Nothing Ear (a). Si tenemos en cuenta todo lo que ofrecen por menos de 70 euros, es difícil encontrar una alternativa mejor. Así que no lo dudes más y hazte con estos auriculares antes de que finalice la oferta, no te decepcionarán.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.