Cuesta creer que un móvil tan completo y bonito como este OPPO valga solo 349 euros con esta oferta

A la hora de cambiar de móvil, la búsqueda puede volverse un verdadero dolor de cabeza, pues hay tantas opciones que resulta complicado decidirse. Si estás en este punto, te vamos a recomendar un smartphone que además de tener un precio tentador, cuenta con unas especificaciones técnicas muy equilibradas. Estamos hablando del OPPO Reno14 FS 5G, que actualmente está rebajado 100 euros.

Este móvil de gama media tiene un precio recomendado de 449 euros en su versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 349 euros. Aunque no sea el mínimo histórico, está bastante cerca, así que es un buen momento para comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en color azul y verde.

Ahorra 100 euros comprando el OPPO Reno14 FS 5G en Amazon

El OPPO Reno14 FS 5G tiene una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+, lo que en la práctica significa que vas a ver tus series, vídeos de YouTube y fotos con unos colores vibrantes y unos negros puros. Pero lo que realmente marca la diferencia en el uso diario es su tasa de refresco de 120 Hz. Si nunca has probado una pantalla así, notarás que todo se siente muy fluido.

Pasamos a su interior, a aquí encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que, junto a los 12 GB de RAM, garantiza que el rendimiento no caiga en picado aunque tengas muchas aplicaciones abiertas a la vez. Además, que tenga 512 GB de almacenamiento es algo que muchos usuarios agradecerán. Por otro lado, si nos vamos al apartado fotográfico, OPPO se ha decantado por un sistema de tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles.

Y si te preocupa la autonomía, puedes estar tranquilo, este móvil Reno14 FS 5G incorpora una batería de 6.000 mAh, por lo que podrás llegar al final del día, e incluso parte del siguiente, sin tener que ponerlo a cargar. Y cuando te toque cargarlo, su carga rápida de 45 vatios hará que no tengas que esperar mucho que pase del 0 al 100 %.

Por sus características y al precio se puede conseguir en el momento de escribir estas líneas, sin duda es una oportunidad que no puedes dejar pasar si quieres cambiar de móvil. Vale, no cuenta con el procesador más potente de la gama media, pero un smartphone es mucho más que eso.

