Decir que es una ganga es quedarte corto: esta tableta Xiaomi está rebajada 190 euros

Entre los muchos productos que están en oferta durante la promo del 11.11 de AliExpress está la Xiaomi Pad 7 en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Estamos hablando de una tableta de gama media que ahora puede ser tuya a un precio imbatible. Si bien su precio recomendado es de 399,99 euros, está disponible en la web de Xiaomi por 299,99 euros, hasta hoy 11 de noviembre a las 23:59 horas. No obstante, ahora viene lo mejor, en AliExpress se puede conseguir por tan solo 207,51 euros.

No está de más mencionar que, al contrario que la oferta de la web de Xiaomi, la de AliExpress finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas. Si al final decides comprarla, más vale que no esperes hasta el último día, ya que podría haber unidades limitadas y agotarse antes. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Una tableta potente y versátil con una excelente relación calidad-precio

La Xiaomi Pad 7 es una tableta de gama media que destaca por su potencia, diseño y versatilidad a un nivel difícil de igualar en su rango de precio. Su procesador Snapdragon 7+ Gen 3 asegura un rendimiento excepcional en cualquier aplicación y videojuego, lo que la convierte en una herramienta ideal para quienes buscan un dispositivo capaz de adaptarse a diferentes usos: desde trabajo hasta ocio. En cuanto a los 128 GB de almacenamiento, no son ampliables.

Su pantalla es otro de los grandes atractivos de la Xiaomi Pad 7. Tiene un panel 11,2 pulgadas con resolución 3,2K (3.200 por 2.136 píxeles) y una tasa de refresco de hasta 144 Hz ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y una gran fluidez, Además, su diseño ligero y delgado, con apenas 500 gramos de peso, hace que sea cómoda de transportar y utilizar.

Xiaomi también ha querido ir a lo seguro en la autonomía, por eso le ha puesto una batería de 8.850 mAh que ofrece una autonomía de hasta 20,4 horas de reproducción de vídeo. A nivel de sistema operativo viene con sistema HyperOS 2, basado en Android 15, pero Xiaomi ha confirmado que próximamente recibirá HyperOS 3, que tiene de base Android 16.

De todo lo que acabamos de mencionar, sin duda, lo más llamativo es el precio al que se puede conseguir. Pasar de los 399,99 euros del PVPR a los 207,51 euros en AliExpress, supone un ahorro de 192,48 euros. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, aprovecha la oferta de la promo del 11.11 de AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.