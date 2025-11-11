Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE: Comprobar resultados de hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número premiado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE del martes 11 de noviembre del 2025 y la serie que le corresponde saldrá a partir de las 21:25 horas. El premio tiene un valor de 11.000.000 de euros.

También salen otras once extracciones premiadas en este sorteo especial del 11 del 11. Cada extracción tiene un premio con un valor de 1.000.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE es un juego de lotería que se celebra diariamente en España. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) es la entidad encargada de su organización, y tiene como objetivo la integración social y laboral de las personas ciegas o con discapacidad visual en España.

La historia del Cupón Diario se remonta a la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería para financiar sus actividades. El primer sorteo se celebró en 1938 y consistía en una rifa de billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España y ha permitido a la ONCE financiar una amplia gama de programas y servicios para personas con discapacidad visual, incluyendo la formación, el empleo, la accesibilidad y la promoción de la cultura y el deporte.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.