Se desploma el precio del Kindle que todos aman: un libro electrónico con batería bestial y diseño muy compacto

Ya no hace falta llevar libros que ocupan demasiado en el bolso, mochila o en el equipaje de mano cuando tenemos un vuelo. Los libros electrónicos han llegado para que podamos disfrutar de la lectura como siempre, pero de una forma mucho más versátil. Y si llevas tiempo pensando en hacerte con uno, en estos momentos puedes aprovechar para llevarte el Amazon Kindle de última generación tirado de precio.

Este libro electrónico de Amazon tiene un precio recomendado de 119 euros que ya de por sí es bastante accesible, pero ahora, con la llegada de la semana de ofertas del Black Friday, nos lo podemos encontrar rebajado casi a precio mínimo histórico de 91,99 euros en Amazon. Así que no dejes escapar la oportunidad, porque es difícil verlo tan barato.

Compra el Amazon Kindle tirado de precio por el Black Friday

Kindle Amazon Amazon

El Amazon Kindle de última generación es uno de los libros electrónicos más populares del mercado, el cual destaca por todo lo que es capaz de ofrecernos y ser la opción más económica (y más ahora en plena semana de rebajas por el Black Friday). Son varios los cambios que trae con respecto al anterior modelo, aunque su diseño se mantiene intacto.

A pesar de que su carcasa está construida con plástico reciclado, se siente bastante sólido en las manos. Asimismo, sigue siendo igual de compacto, lo que nos permite sostenerlo con la palma de la mano como si fuese un móvil o guardarlo en un bolso pequeño, además de que tiene un ligero peso de 158 gramos. La gran novedad es que estrena un color verde matcha que es muy bonito.

Donde nos encontramos el principal salto es en la pantalla antirreflejos de 6 pulgadas, la cual hace uso de una tecnología de tinta electrónica E-Ink para que la experiencia de lectura sea muy similar a la del papel. Y decimos esto porque ha mejorado el contraste de la imagen, que ahora es mayor para apreciar unos tonos negros más oscuros, y la luz frontal ajustable es hasta un 25% más brillante. Sin dejar de lado que mantiene la misma resolución de 300 ppp y un modo noche que invierte los colores para reducir la fatiga visual.

Por otro lado, cabe mencionar que en esta generación también se nota un pequeño salto a nivel de rendimiento. Su software se siente más rápido, respondiendo de manera inmediata a cualquier acción y brindándonos una transición entre páginas mucho más suave, un pequeño detalle que a los amantes de la lectura les gustará.

Por lo demás, cuenta con un almacenamiento de 16 GB que da de sobra para descargar cientos de libros o documentos, ya sea desde la propia tienda de Kindle gracias a su conectividad Wi-Fi de doble banda o desde nuestro ordenador, y su batería puede llegar a aguantar hasta 6 semanas de uso, algo que dependerá de algunos ajustes como el nivel de brillo o la cantidad de minutos que leamos al día. Así que, si quieres disfrutar de tus lecturas en cualquier lugar, no dudes en hacerte con él, pues tiene un precio irresistible y en cualquier momento puede correr riesgo su stock disponible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.