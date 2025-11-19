De 999 a 580 euros esta gran televisión con pantalla de 65 pulgadas, tecnología QD-Mini LED y Google TV

Si tu televisión está empezando a dar muchos fallos o simplemente buscas dar un alto tanto de calidad como de tamaño, uno de los modelos que más recomendamos en estos momentos es esta TCL 65Q6C. No tiene prácticamente nada que envidiar a esos televisores con un panel OLED, además de que, con motivo del Black Friday, ya está más rebajada que nunca.

TCL es una marca que está dando pasas agigantados en el terreno de las televisiones, y este modelo es una prueba de ello. Es cierto que tiene un elevado precio recomendado de 999 euros y a día de hoy por ese presupuesto podemos encontrar incluso modelos OLED, pero gracias a su actual descuento de casi 419 euros tenemos una oportunidad de oro para conseguirla a precio mínimo histórico de 580,32 euros en Amazon.

Compra la televisión TCL 65Q6C más barata que nunca

Si no te conformas solo con una gran pantalla y además quieres disfrutar de una calidad de imagen casi tan espectacular como la de las televisiones OLED, pero a un precio mucho más competitivo, la TCL 65Q6C está esperándote. Es uno de esos modelos que no pasa desapercibido, y no lo decimos por su diseño ultradelgado. Lo que realmente marca la diferencia es su gran pantalla de 65 pulgadas, la cual hace uso de una tecnología QD-Mini LED en la que la marca es pionera.

Esta surge de la combinación de dos tecnologías muy populares: QLED y Mini LED. ¿El resultado? Unos colores muy vivos y un nivel de brillo muy alto para apreciar a lo grande los detalles de cada escena. Esto nos permite tener en el salón de nuestra casa una calidad premium gastado prácticamente la mitad, pues a su vez nos brinda una resolución UHD 4K, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y la compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico, entre los que nos encontramos Dolby Vision IQ.

Otro de los motivos por los que destaca con respecto a otros modelos que rondan por un precio similar es por su calidad de sonido. Aquí TCL da un golpe sobre la mesa aumentando la apuesta, ya que incorpora dos altavoces de rango completo y un subwoofer para alcanzar una potencia RMS de 40 W sin tener que recurrir a ningún dispositivo externo como una barra de sonido. Si a esto le sumamos que soporta un audio envolvente Dolby Atmos, cuesta todavía más encontrarle un rival.

Y lo mejor es que no tenemos que estar haciendo ajustes para obtener siempre la mejor calidad tanto de imagen como de sonido. Ya sea que estemos viendo una serie, un partido de fútbol de nuestro equipo favorito o jugando con la PlayStation 5, el procesador AiPQ Pro, que se apoya en la inteligencia artificial, ajusta automáticamente todos los parámetros, llegando incluso a escalar contenido de menor resolución a 4K.

Donde también suma muchos puntos es con su software, puesto que funciona bajo un sistema operativo Google TV que es uno de los más completos, por no decir el mejor. De hecho, ya trae integrado Google Assistant y Chromecast para disfrutar de un control mucho más cómodo e inteligente. Y en cuanto a su apartado de conectividad, viene muy bien equipada con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, varios puertos HDMI (entre ellos uno con soporte para HDMI 2.1), USB y una salida digital óptica de audio. Así que si buscas una televisión inteligente muy completa, no hay dudas de que esta TCL es uno de los chollos del momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.