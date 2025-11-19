Si buscas un móvil equilibrado y diferente al resto, este gama media con tiras LED está más barato que nunca

Si estás cansado de los teléfonos con diseños muy minimalistas y buscas algo más original, obviamente sin renunciar a un buen rendimiento, el Nothing Phone (3a) es imbatible dentro de la gama media. Sin duda, se lleva el premio al móvil más original y atrevido de todo el año, y, para rematar, ya lo podemos encontrar a precio de Black Friday.

Este smartphone de Nothing tiene un precio recomendado de 379 euros, aunque ahora tiene un descuento del 21% que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 299 euros en Amazon, que es el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha en este comercio.

Compra el Nothing Phone (3a) al mejor precio

A la gran mayoría de móviles le podemos sacar parecidos, pero el Nothing Phone (3a) es una excepción. No solo es uno de los mejores gama media (y más si tenemos en cuenta lo barato que está ahora), sino que también tiene uno de los diseños más diferentes y originales.

Es cierto que hereda muchas características de la anterior generación, ya que, a diferencia de su hermano mayor, sigue apostando por unainterfaz Glyph, aunque con un ligero cambio en su disposición. A esto hay que sumarle un módulo de cámara más grande y un botón de acción 'Essential Key' pensado para acceder de manera rápida a diferentes funciones de IA. La única pega es que debemos tener algo más de cuidado al usarlo cerca del agua, pues se queda con una certificación IP64.

En cuanto a lo visual, nos encontramos con una pantalla AMOLED flexible de 6,77 pulgadas que nos sorprende para bien con una resolución de 1.080 x 2.392 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 3.000 nits en modo HDR. Se ve tan bien que está entre los mejores paneles que hemos probado este año en su segmento.

Y como comentábamos anteriormente, el módulo de cámara es más grande, y el principal motivo es porque añade un sensor más. A nuestra disposición tenemos una triple cámara trasera muy versátil, la cual está formada por un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP para que podamos hacer fotazas. Al igual que con su cámara frontal de 32 MP, que en la práctica es perfecta para esos selfies solos o con amigos.

Si hablamos sobre su rendimiento, aquí el protagonista es un procesador Snapdragon 7s Gen 3 que se caracteriza por su eficiencia y gran desempeño en todas esas tareas cotidianas. Pero no funciona solo, en su versión más económica se complementa de una memoria RAM de 8 GB que se puede expandir virtualmente y un almacenamiento de 128 GB. Todo funcionando de base bajo una capa de personalización Nothing OS 3.1 basada en Android 15 que recibirá actualizaciones durante 3 años y nos regala una de las mejores experiencias uso, poniéndose a la altura de los móviles de Google o Motorola (y eso son palabras mayores).

Llegados hasta este punto, solo nos queda repasar su apartado de autonomía, donde su batería de 5.000 mAh no llama tanto la atención al tener una capacidad que podemos considerar ya estándar, pero es muy eficiente y llega a aguantar más de un día de uso sin demasiados problemas, además de que admite una maravillosa carga rápida de 50 W para obtener el 100% de la batería en menos de una hora. Un móvil bueno, bonito y... ahora mucho más barato, motivos más que suficientes para apostar por él.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.