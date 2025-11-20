La DJI Osmo Pocket 3 es la cámara de bolsillo más deseada de 2025 y tiene un ofertón por el Black Friday

¿Cuál es la mejor cámara para la creación de contenido? No es fácil responder a esta pregunta, ya que la elección depende en gran medida del tipo de contenido que queramos grabar. Sin embargo, lo que está claro es que la DJI Osmo Pocket 3 ha revolucionado el mercado. Es una de las opciones más completas y versátiles, y ha pasado de tener stock limitado a estar ahoradisponible con un gran descuento por el Black Friday.

Esta aclamada cámara de la marca DJI tiene un precio recomendado de 539 euros. O mejor dicho, tenía, porque con la llegada de las rebajas del Black Friday podemos encontrarla por unos ajustados 429 euros en Amazon, que es su nuevo mínimo histórico. Con su compra estaremos ahorrando un total de 110 euros y, si lo prefieres, en MediaMarkt también está disponible por prácticamente el mismo precio.

Compra la mini cámara portátil DJI Osmo Pocket 3 a precio mínimo

DJI Osmo Pocket 3 DJI

La DJI Osmo Pocket 3 es una cámara de bolsillo muy popular entre influencers y creadores de contenido, la cual todo un lujo para hacer vídeos nuestros viajes o aventuras con una calidad procesional. Y no lo decimos por decir, sino porque su sensor CMOS de 1 pulgada nos permite grabar en una resolución máxima de 4K a 120 fps. Asimismo, trabaja con el perfil D-Log M de 10 bits para disfrutar de unos colores más vivos y también sirve para hacer fotografías de 9,4 megapixeles.

La calidad realmente sorprende porque, como decimos, cuenta con un diseño que apenas ocupa espacio y ya viene con una especie de empuñadura para que podamos sostenerla con la mano de la manera más cómoda posible. En esa misma zona, nos encontramos con una pantalla OLED a color de 2 pulgadas para realizar diferentes ajustes y, al mismo tiempo, se puede girar para visualizar lo que estamos grabando, tanto en vertical como en horizontal. Además, integra tres micrófonoscon reducción de ruido ambiental, capaces de captar sonido desde cualquier dirección.

Pero lo mejor son todas las funciones que nos encontramos, ya que la hacen muy versátil para todo tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos un sistema de estabilización mecánica de tres ejes para eliminar cualquier vibración o movimiento brusco, incluso si estamos grabándonos mientras hacemos una carrera, y un modo ActiveTrack 6.0 que se encarga de reconocer rostros para hacer un seguimiento automático. Esto último nos da la opción de dejar la cámara apoyada y, aunque nos movamos, ella misma irá girando para mantenernos encuadrados.

Y otro apartado del que merece la pena hablar más en detalles es el de autonomía, pues incorpora una batería de 950 mAh que llega a brindarnos hasta 116 minutos de grabación en 4K, es decir, casi dos horas continuas de grabación. Por lo general, esto es más que suficiente para la mayoría de los casos, pero en el caso de que necesites grabar más tiempo, por separado venden una batería externa que se coloca en la parte inferior y alarga todavía más la empuñadura. Así que, si quieres grabar vídeos con una calidad similar a la de tus creadores de contenido favoritos, pocas opciones mejores que esta vas a encontrar.

