Amazon tira la casa por la ventana con el Google Pixel 10: es más completo que nunca y está rebajado 250 euros

Cada año se adelantan más las ofertas del Black Friday y, si estabas esperando a estas fechas para renovar tu smartphone, déjame decirte que ya puedes aprovechar para llevarte uno de los mejores gama alta compactos de 2025 como lo es el Google Pixel 10 a precio derribo, algo que sorprende mucho teniendo en cuenta que lleva muy pocos meses en el mercado.

Este nuevo smartphone de Google salió a la venta por un precio recomendado de 899 euros, aunque en las últimas semanas lo hemos estado viendo mucho más barato gracias a diferentes descuentos. Eso sí, ahora es el mejor momento para hacerse con él, ya que está con una rebaja anticipada al Black Friday a precio mínimo histórico de 649 euros en Amazon (al igual que en MediaMarkt), lo que nos permite ahorrar un total de 250 euros con su compra.

Compra el nuevo Google Pixel 10 tirado de precio antes del Black Friday

Hoy por hoy, el Google Pixel 10 nos parece el mejor móvil de gama alta que la marca ha lanzado al mercado hasta la fecha. Sí, es cierto que sus hermanos mayores pueden rendir mejor en algunos apartados, pera la evolución del modelo más compacto de la familia ha sido la más grande de todas. A nivel de diseño es prácticamente un calco a la anterior generación, la única diferencia es que ha aumentado ligeramente su grosor, añade un sensor extra en la cámara trasera y llega en nuevos colores.

Su pantalla es más brillante que nunca, pues monta un panel Actua OLED de 6,3 pulgadas que nos ofrece una resolución Full HD+ (1.080 x 2.424 px), una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y, mucho ojo aquí, un nivel brillo espectacular al alcanzar un pico máximo de 3.000 nits. No tenemos dudas de que es uno de los mejores móviles para ver contenido multimedia, además de que utiliza una protección Gorilla Glass Victus 2 para reducir al mínimo los riesgos, ya que, entre otras cosas, evita los rayones.

Eso sí, si por algo merece más la pena que nunca es por su apartado fotográfico. En la trasera tenemos una triple cámara formada por un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP que es la gran novedad. Ya no hace falta ir a los modelos Pro para disfrutar de un buen zoom. Sin pasar por alto que tenemos una cámara frontal de 10,5 MP que sigue siendo ideal para crear contenido en redes sociales o hacer selfies y que la IA tiene mucha presencia a la hora de mejorar los resultados o editar las fotos que hemos hecho.

Y a nivel de software sigue siendo de lo mejor que podemos probar por un motivo muy simple: funciona bajo un sistema operativo Android 16 puro. Mientras que si hablamos de su hardware, con sus luces y sus sombras, es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios al llevar instalado un nuevo procesador Google Tensor G5 que rinde bien en casi todo tipo de tareas, aunque en las más exigentes puede responder algo más lento que otros terminales. Asimismo, se complementa con una generosa memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 128 GB al tratarse de su versión más básica.

Llegados hasta este punto, solo nos queda hablar sobre su autonomía, donde ha vuelto a mejorar. Ahora tenemos una batería de 4.970 mAh que, a no ser que estés todo el día pegado al móvil, aguanta sin problemas un día completo de uso moderado o incluso algo más. Y para rematar, estrena una carga inalámbrica Qi2 de 15 W que la propia marca ha bautizado como Pixelsnap, la cual tiene grandes similitudes con la carga MagSafe de Apple. En definitiva, si tuviésemos que recomendar un solo móvil de los que ha lanzado Google este año, sin lugar a dudas sería este, y más ahora que está rebajado a lo grande.

