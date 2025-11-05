Doble descuento en este móvil OPPO con pantalla de 6,57 pulgadas y batería de 6000 mAh

A veces parece que OPPO no recibe el reconocimiento que se merece, y es que sus móviles no tienen nada que envidar a los modelos de la competencia, sin embargo, suelen pasar desapercibidos. También es verdad que, cuando hablamos de móviles Android, es un mercado muy competitivo donde es difícil destacar sobre el resto. Dicho esto, si estás buscando un móvil de gama media que esté bien, puede que te interese el OPPO Reno14 FS 5G.

Antes de echar un vistazo a sus características haremos un alto en camino para hablar del precio. El OPPO Reno14 FS 5G es un móvil que tiene un precio recomendado de 449 euros en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero actualmente puede encontrarse por 379 euros en Amazon y 399 euros en la propia web de OPPO. Muy importante, si finalmente decides comprarlo en Amazon, tienes que marcar la casilla aplicar cupón de 20 euros. El cupón es válido hasta el 6 de noviembre. A todo esto, no está de más mencionar que cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Ahorra 70 euros comprando el OPPO Reno14 FS 5G en Amazon

Como hemos dicho en más de una ocasión, que un móvil tenga una pantalla de calidad es muy importante, y aquí este móvil no decepciona. El OPPO Reno14 FS 5G tiene una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas (2.372 x 1.080 píxeles) con una tasa de refresco de 120 Hz. La calidad de imagen y la fluidez cumplen perfectamente con lo esperado para un móvil de esta categoría.

A nivel interno encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. No es un chip de última generación, pero sigue siendo más que solvente a la hora de mover el sistema operativo y cualquier aplicación. Es más, también da la talla a la hora de jugar a videojuegos, así que este sentido no tendrás ningún problema.

El apartado fotográfico también merece una mención. Incorpora tres cámaras en la parte trasera: cámara principal de 50 megapíxeles con IA, ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 32 megapíxeles con enfoque automático. ¿Y qué pasa con la grabación de vídeo? Este móvil soporta hasta 4K a 30 fps.

Pero si hay un aspecto que realmente marca la diferencia es la autonomía. Con una batería de 6.000 mAh (carga rápida de 45 vatios), el OPPO Reno14 FS 5G está diseñado para aguantar todo el todo el día. Por último, decir que tiene NFC, por lo que puedes usar el móvil para pagar sin tener que llevar dinero en efectivo o una tarjeta de crédito/débito física.

Con todo lo que acabamos de comentar, no hace falta decir que el OPPO Reno14 FS 5G es un móvil que vale la pena comprar, sobre todo ahora que está rebajado 70 euros en Amazon. Aprovecha esta oferta y hazte con él antes de que el cupón descuento deje de estar disponible.

