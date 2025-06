Esta cámara de acción es muy resistente, graba vídeo en 5,3K con HDR y está 70 euros más barata de su precio habitual

Si eres de los que les gusta inmortalizar cada momento, entonces la GoPro HERO12 Black es la cámara que necesitas. No hace falta decir que es una apuesta segura. De hecho, tiene más de 4.700 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Pues bien, actualmente tiene un jugoso descuento del 27 %, pero solo por tiempo limitado. Por lo tanto, es un buen momento para comprarla.

Esta cámara tiene un precio recomendado de 399,99 euros, pero actualmente está disponible por 349,99 en la web de GoPro. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por 329,99 euros. No es el mínimo histórico, pero tampoco anda lejos, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características.

Compra la GoPro HERO12 Black en Amazon por 329,99 euros

La GoPro HERO12 Black es una cámara todoterreno que ha sido diseñada para funcionar en las condiciones más extremas. Para empezar, es sumergible hasta 10 metros, además de ser resistente al barro y la nieve. Su cubierta repele el agua y esto a su vez ayuda a eliminar cualquier brillo no deseado, lo que se traduce en vídeos y fotos increíbles. A esto hay que añadir soporte para HDR.

En cuanto a resolución, esta cámara no decepciona. Permite grabar vídeos en resolución 5.3K (hasta 60 fps o 4K a 120 fps) y hacer fotos de 27 megapíxeles. La calidad de imagen es impresionante al igual que el nivel de detalle. Mención especial a la estabilización HyperSmooth 6.0, que ofrece una fluidez extrema, incluso en las escenas más movidas. A nivel de autonomía, lleva una batería que permite grabar hasta 1,5 horas en resolución 5,3K a 30 fotogramas por segundo (2,5 horas en Full HD).

En definitiva, la GoPro HERO12 Black es una cámara que merece la pena por su robustez, excepcional calidad de imagen con HDR y estabilización de vídeo. Si tenías pensado comprar una cámara de acción y no quieres jugártela, esta es un acierto.

