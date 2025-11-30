Esta Cosori hace que cocinar sea más fácil (y más sano) y hoy cuesta menos de 75 euros

Cocinar puede ser un placer o un castigo. Hay días en los que tienes ideas, ganas y tiempo. Y otros en los que lo único que quieres es algo rápido, rico y que no te deje la cocina hecha un desastre. Todos hemos vivido ese momento de abrir la nevera sin saber qué hacer, de buscar opciones que no impliquen aceite por todas partes o media hora de horno. Y entre trabajo, vida, cansancio y mil cosas más, cada vez buscamos más aparatos que simplifiquen sin restar calidad.

Ahí es donde entra en juego un electrodoméstico como esta freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition, que lleva tiempo ganando seguidores por una razón muy simple: hace fácil lo que normalmente requiere paciencia. Da igual si estás improvisando la cena, si quieres comer más sano, si llegas tarde o si simplemente no te apetece encender el horno. Esta freidora convierte ingredientes normales en platos que apetece comer.

Si echas un vistazo a la web de Cosori verás que este modelo tiene un precio oficial de 129,99 euros. Sin embargo, ahora mismo la podemos comprar por 74,99 euros gracias al Black Friday de PcComponentes. Es un ahorro de 55 euros en un electrodoméstico que acabarás utilizando prácticamente a diario. Además, con envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad.

La Cosori Premium II Chef Edition cambiará tu forma de cocinar

Lo mejor de esta Cosori es lo directa que es. La enciendes, eligas temperatura, seleccionas tiempo y ya está funcionando. No tienes que leer tres manuales, ni aprender un millón de modos ocultos, ni pelearte con menús complicados. Es un electrodoméstico que no requiere que pienses demasiado. Su encanto es ese, que no requiere experiencia previa y que incluso si eres poco mañoso en la cocina, le podrás sacar mucho partido.

Una de las claves de su popularidad está en su capacidad. Los 6,2 litros dan muchísimo juego. Te permiten cocinar para hasta cuatro personas sin tener que hacer varias tantas. Puedes preparar unas alitas para toda la familia de una sola vez, unas verduras para acompañar o un salmón que quede jugoso sin llenar de humo toda la cocina.

Quienes nunca han tenido una freidora de aire en casa suelen pensar que es simplemente un horno pequeño, pero la experiencia es distinta. La tecnología de aire caliente de la Cosori circula en torno a los alimentos de forma envolvente, lo que consigue esa textura crujiente que tanto nos gusta. Todo eso sucede más rápido y con mucha menos grasa, algo que nuestro cuerpo agradece. Yo llevo años usando freidoras de aire, y te aseguro que merecen la pena.

Los 1700 W de potencia hacen que la freidora se caliente rápido y alcance temperaturas alturas altas sin tardar mucho. Esto significa que puedes tener patatas listas en menos de 20 minutos y carne jugosa sin tener que manchar una sartén. También es ideal si te gusta experimentar y ajustar temperatura y tiempo, porque podrás conseguir diferentes resultados en cada cocción.

El panel es sencillo, luminoso y claro, lo que facilita mucho su uso. Puedes utilizar los modos establecidos, donde la propia freidora ajustará tiempo y temperatura por ti, o ajustarlos manualmente. Todo sin necesidad de apps ni más conectividad. Y esto hace que tu uso diario sea fluido. Llegas, la enciendes, pulsas un par de botones y ya está.

Está claro que esta Cosori consigue un equilibrio muy interesante entre calidad, rapidez y facilidad. Si sueles llegar cansado, si tiendes a improvisar cenas, si te da pereza el horno, esta máquina marca una diferencia real. Ahora que está rebajada a 74,99 euros se sitúa en un nivel mucho más interesante. Deja de competir con otras freidoras de aire y empieza a competir con productos mucho más baratos que ni se acercan a lo que ofrece este modelo de Cosori.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.