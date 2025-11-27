Así es la tele de 65 pulgadas que está arrasando por su relación calidad-precio

Hay compras que empiezas a plantearte sin darte apenas cuenta, cuando tu salón empieza a pedir algo más, cuando te das cuenta de que ya no disfrutas las series como antes o de que te gustaría ver los partidos en grande. Tiene mucho que ver con ese salto de pulgadas que llevas meses aplazando porque las teles grandes suelen costar mucho más de lo que nos gustaría pagar por ellas. Todos hemos estado en ese punto de saber que tu tele cumple, pero también saber que podría dar más.

Y justo ahí es donde entra la Philips 65PUS7810, un modelo QLED de 65 pulgadas que rara ver verías por debajo de los 700 euros. Este Black Friday, sin embargo, baja hasta los 439 euros, una cifra que la coloca directamente como una de las smart TV con mejor relación calidad-precio del año. Una tele grande, con buena imagen, un smart TV que cumple y un precio increíble.

Ten en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 999 euros y aunque en MediaMarkt está disponible por 636 euros, se queda bastante lejos de los 560 euros de descuento que nos ofrece PcComponentes. Por supuesto, con envío y devolución gratis, y con todas las garantías y la seguridad de comprar en una de las tiendas con más renombre a nivel nacional.

Philips 65PUS7810: una pantalla grande que tiene sentido en cualquier salón

La diferencia entre una tele de 55 y una de 65 no es solo el número, es la experiencia. Cuando llegas a las 65 pulgadas, empiezas a notar ese salto que muchos describen como tener cine en casa sin necesidad de proyectores ni equipos raros. Lo que antes parecía imposible, se vuelve normal. Ves detalles que antes no veías, las escenas se sienten más amplias y la inmersión aumenta.

La Philips 65PUS7810 aprovecha su tamaño con un panel QLED 4K que marca la diferencia, y es ahí donde empezamos a notar que juega en una liga superior, y entendemos también su precio inicial. Se trata de un salto notable frente a los LCD tradicionales. Los puntos cuánticos mejoran el color y aportan un brillo más equilibrado, algo que se agradece cuando vienes de una tele más convencional. Los colores se sienten frescos y naturales, los negros tienen más profundidad que en los paneles baratos y la nitidez es estable. Además, soporta HDR10 y HLG, formatos que ayudan a mejorar el contraste en contenido compatible.

Esta smart TV de Philips lleva con Titan OS, el sistema propio de la marca que Philips está usando en buena parte de su catálogo actual. Es un sistema simple y directo que tiene todo lo que la mayoría de usuarios necesitamos: Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+... Además, se mueve con facilidad. La navegación por menús es rápida, la búsqueda por voz funciona bien y las apps más importantes están a tu alcance desde el primer día. No hace falta instalar nada raro ni lidiar con configuraciones complejas.

El apartado de sonido también cumple con lo que se puede esperar en una tele de este rango. Tiene una potencia suficiente para ver películas, series, jugar... No hay distorsión ni esa sensación de caja vacía. Pero el punto clave es su compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X. Esto significa que está preparada para trabajar con audio espacial, algo que te hará sentirte partícipe de lo que ocurre en escena al mejorar la inmersión de manera crucial.

Es una tele pensada para el uso diario y que no se queda corta. Tiene todo lo que necesitas, incluyendo un buen tamaño y un descuento digno de esta época de Black Friday. Por 439 euros dudo que vayamos a encontrar mejores opciones, al menos con este tamaño de diagonal.

