Esta freidora de aire hará que tengas más tiempo libre para ti y cuesta mucho menos de lo que piensas

Si bien una freidora de aire no es un electrodoméstico imprescindible, para muchos usuarios se ha convertido en su mejor aliado a la hora de cocinar. No solo quita algo de trabajo, sino que también permite cocinar platos más saludables ya que apenas hay que usar aceite. Es más, en algunos casos no es necesario. Pues bien, si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con dicho electrodoméstico para la cocina, entonces tienes que echar un vistazo a la Cecotec Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro.

Esta freidora tiene un precio de venta recomendado de 79,90 euros, pero la puedes encontrar por tan solo 49,99 euros en Amazon, mientras que en MediaMarkt cuesta 60,78 euros. Por lo tanto estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar escapar, no te arrepentirás. Sobre esto último, decir que tiene más de 3.300 valoraciones, una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 400 unidades.

Compra la Cecotec Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro a precio de derribo en Amazon

La Cecotec Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro, que tiene un diseño elegante con acabados en acero inoxidable, permite cocinar utilizando una sola cucharada de aceite y logra unos excelentes resultados sin tener que sacrificar el sabor. En el frontal hay una pantalla táctil desde la que se accede fácilmente a todas sus funciones con un simple toque.

A la hora de cocinar su cesta de 5,5 litros de capacidad permite hacerlo para varias personas. Además, sus 1.700 vatios de potencia hace que sea rápida y eficiente. Aquí, hay que mencionar la tecnología PerfectCook, ya que es la clave. Dicha tecnología hace que el aire caliente circule de manera uniforme por el interior y salga por los orificios traseros. Esto lo que hace es garantizar una cocción más homogénea. En todo momento puedes ajustar la temperatura a tu gusto desde los 80 grados hasta los 200 grados.

Para mayor comodidad también incorpora 8 modos preestablecidos que ajustan automáticamente el tiempo y la temperatura para distintos tipos de alimentos. El tiempo de cocinado es ajustable de 0 a 60 minutos y cuenta con protección contra sobrecalentamiento.

Hay muchas freidoras de aire por menos de 50 euros, pero si tenemos en cuenta todo lo que ofrece la Cecotec Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro, pocas están a la altura. Así que, no lo dudes más y hazte con la tuya antes de que finalice la oferta no se agote.

