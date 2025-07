Tenemos que hablar de una oferta muy atractiva y puede que te interese si tienes que renovar tu televisor y no quieres o no puedes gastar mucho dinero en un modelo de gama media o alta. La Xiaomi TV F55 (2025), que tiene un precio de venta recomendado de 419 euros, actualmente está disponible por 349 euros en Amazon. Esto supone un descuento del 17 %, lo que se traduce en un ahorro de 70 euros. Sin duda, es una oportunidad que no puedes dejar pasar, pocos televisores ofrecen tanto por tan poco.

Esta Smart TV no solo es barata, sino que también está muy bien valorada. Si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que hay muchos que la recomiendan y esto al final se ve reflejado en la puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Además, pese a ser un televisor menos conocido que ciertos modelos de Samsung y LG, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades.

Compra la Xiaomi TV F 55 en Amazon por 349 euros

Este televisor lleva Fire TV, un sistema operativo desarrollado por Amazon Xiaomi

Más allá de tener un diseño moderno con acabado metálico, esta Smart TV destaca por su pantalla 4K UHD de 55 pulgadas que garantiza una buena calidad de imagen. Además, gracias a la compatibilidad con HDR10, los colores se ven más vivos y el contraste es mayor, lo que hace que las imágenes se vean más realistas y detalladas. Por lo tanto, es ideal para ver películas y series. Ahora bien, el contenido tiene que estar grabado en dicho formato de alto rango dinámico. Y para que la experiencia sea más completa, integra el asistente Alexa, que permite controlar el televisor y otros dispositivos inteligentes con la voz.

Cabe mencionar que, una de las mayores ventajas de esta Smart TV es el sistema operativo Fire TV. Ofrece acceso a miles de aplicaciones, y esto incluye las de streaming como YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+ y más. En cuanto a la conectividad, incorpora tres puertos HDMI, dos USB 2.0, una entrada AV, dos entradas RF, un puerto Ethernet, y una salida para auriculares. A todo esto hay que añadir Wi-Fi y Bluetooth para conectarte sin cables a Internet y a otros dispositivos inalámbricos.

En conclusión, al precio que está actualmente, la Xiaomi TV F 55 (2025) es una compra que merece la pena. Tiene resolución 4K UHD, un diseño muy cuidado, una amplia conectividad y, lo mejor de todo, un sistema operativo con miles de aplicaciones.

