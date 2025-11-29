Esta tableta Samsung es una de las mejores opciones en la gama media y está rebajada 110 euros

La familia de dispositivos Galaxy de Samsung no se limita a los móviles, sino también a los relojes inteligentes, tabletas y otros dispositivos. No obstante, en esta ocasión todo el protagonismo es para la Samsung Galaxy Tab A9+ de 128 GB, que tiene un 38 % de descuento en Amazon. Por cierto, es una oferta que finaliza el 1 de diciembre, aunque podría agotarse mucho antes.

Esta tableta tiene un precio de venta recomendado de 289 euros, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por 179 euros. Como no suele estar disponible por menos de 180 euros, te recomendamos que no dejes pasar este chollo. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que la mayoría de los usuarios solo tienen buenas palabras para esta tableta.

Llévate la Samsung Galaxy Tab A9+ por menos de 180 euros en Amazon

Esta tableta de tamaño compacto tiene una pantalla de 11 pulgadas, por lo que se puede disfrutar de películas, series o leer cómodamente. Además, su resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, ofrece una gran nitidez. A esto se suma una frecuencia de actualización de 90 Hz con el fin de mejorar la fluidez. El apartado sonoro no se queda atrás, integrando cuatro altavoces de 1,2 vatios compatibles con Dolby Atmos.

Pasamos al interior de la Samsung Galaxy Tab A9+, y aquí encontramos un procesador que está presente en muchos dispositivos móviles, el Qualcomm Snapdragon 695 5G. Este chip ha demostrado que es lo suficientemente potente para mover el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida. Bueno, aquí también influyen mucho los 6 GB de RAM. Por otro lado, antes hemos comentado que el modelo en oferta tiene 128 GB de almacenamiento, pues bien, son ampliables mediante una tarjeta microSD.

Para videollamadas, selfies y fotos esporádicas, Samsung ha puesto una cámara principal de 8 megapíxeles con enfoque automático, mientras que la delantera es de 5 megapíxeles. La calidad de imagen es correcta, sin más. Para finalizar, decir que cuenta con una batería de 7.040 mAh.

Si bien no es una tableta de última generación, la Samsung Galaxy Tab A9+ sigue siendo una opción muy interesante, sobre todo ahora que tiene un descuentazo en Amazon. Por todo lo que hemos comentado, recomendamos comprar esta tableta. Si finalmente decides hacerlo, recuerda que tienes hasta el 1 de diciembre.

