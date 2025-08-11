La nueva Samsung Galaxy Tab A11 se deja ver en su primera imagen real

Tras lanzar al mercado, recientemente, sus nuevos terminales plegables, los Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, la marca coreana centra ahora sus esfuerzos en preparar la llegada tanto de los Galaxy S25 FE y Galaxy Buds 3 FE como de su nueva generación de tablets con Android.

Así, si hace unas semanas, la propia Samsung nos confirmó la inminente llegada de las nuevas Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra, ahora una reciente filtración nos muestra la primera imagen real de la nueva tableta barata de la firma, la Samsung Galaxy Tab A11.

Así se ve la nueva Samsung Galaxy Tab A11 en su primera imagen filtrada

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, el sitio web coreano Safety Korea ha compartido un informe de la nueva Samsung Galaxy Tab A11 en el que se puede ver la primera imagen real de la nueva tableta de la familia Galaxy Tab A.

Primera imagen real filtrada de la Samsung Galaxy Tab A11 Safety Korea

Tal como puedes apreciar en dicha imagen, la cual te dejamos sobre estas líneas, la nueva Samsung Galaxy Tab A11 apostará por un diseño similar al de los modelos anteriores, con una parte frontal con una cámara delantera en orientación vertical y con un chasis con bordes redondeados.

Asimismo, Safety Korea también ha publicado un listado de la Galaxy Tab A11 que la identifica con el número de modelo SM-X135N, pero que no confirma ninguna de sus especificaciones.

De hecho, el único dato que se ha revelado hasta el momento de la Galaxy Tab A11 es que estará equipada con una gran batería de 5.000 mAh, la misma que montaba la Galaxy Tab A9. Además, según un post publicado en X por el tipster Abhishek Yadav, la nueva generación de tablets baratas de Samsung estará formada por dos modelos, las Galaxy Tab A11 y Tab A11+, los cuales se lanzarán en India el mes que viene.