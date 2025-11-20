Este dron DJI está tan barato que va a volar: graba en 4K, su estabilización es brutal y no necesita licencia

Aunque el Black Friday comienza de manera oficial el próximo viernes día 28 de noviembre, Amazon se ha adelantado un año más con sus rebajas. Y en el caso de que estuvieses esperando este momento para conseguir un dron completo a buen precio, estás de suerte, ya que el DJI Mini 3 tiene ahora su mayor descuento hasta la fecha.

Este dron de la popular marca DJI tiene un precio recomendado de 379 euros, pero hoy puedes conseguirlo por un precio nunca antes visto de 247,11 euros en Amazon, donde tiene un descuentazo del 35% para dejarlo más barato que nunca. Eso sí, te recomiendo darte prisa, ya que hay unidades limitadas disponibles.

Compra el dron DJI Mini 3 más barato que nunca

DJI Mini 3 DJI

El DJI Mini 3 es un dron que va un paso más allá que el resto de modelos más económicos de la marca, los cuales están pensados principalmente para principiantes. También pertenece a la categoría C0 al pesar menos de 250 gramos, por lo tanto, no necesitamos ninguna licencia para volarlo. Y resulta sorprendente, porque es un modelo perfecto incluso para esas personas que sí tienen licencia y buscan grabar vídeos con la mejor calidad.

Si entramos más en detalle, incorpora un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas con una apertura f/1.7 para demostrarnos por qué se hablan tantas maravillas de él. No importa si es de día o de noche, las escenas son muy nítidas al ser capaz de grabar en una resolución máxima de 4K a 30 fps tanto en formato horizontal como vertical. A esto debemos sumarle un zoom digital que puede aumentar si bajamos la resolución, compatibilidad con HDR y la posibilidad de hacer fotos de 12 MP en formato RAW, algo ideal para editarlas posteriormente.

Otro de los motivos por los que destaca es por incluir un gimbal mecánico de 3 ejes que se encarga de que los vídeos siempre salgan estables. Da igual si los movimientos son rápidos, los giros bruscos o el tiempo no acompaña, no hay vibraciones que estropean los vídeos. Además, por si no fuese suficiente, tiene una resistencia al viento de nivel 5, llegando a aguantar ráfagas con una velocidad de hasta 38 km/h.

Para que su manejo sea muy cómodo, dejando a un lado si somos principiantes o usuarios más experimentados con drones, incluye diferentes modos de vuelo inteligente que graban tomas profesionales de manera autónoma y un mando de control DJI RC-N1, el cual dispone un soporte para colocar el móvil y ver en tiempo real lo que estamos grabando.

Todo ello sin olvidarnos de que su batería de 2.453 mAh nos brinda un tiempo de vuelo máximo de 38 minutos para dejarnos sin palabras, ya que la gran mayoría de drones aguantan mucho menos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.