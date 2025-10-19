El nuevo DJI Mini 5 Pro es el mejor dron del mercado para grabar como un profesional sin tener licencia

Si hay una marca que domina en el terreno de los drones, esa es DJI, ya que ofrece modelos de todo tipo, tanto para usuarios con licencia como para quienes no la tienen. En este último punto, el nuevo DJI Mini 5 Pro ha llegado con mejoras muy interesantes para ocupar el trono al ser el mejor dron compacto del mercado.

Este recién llegado dron de la marca DJI es en estos momentos la opción más completa que puedes encontrar para grabar todas tus aventuras o lugares únicos desde el aire. Por eso mismo, si ya tienes algo de experiencia y quieres grabar con la mejor calidad, está disponible en su versión más básica por unos 799 euros en Amazon, donde ya tiene una gran valoración de 4,7 sobre 5 estrellas.

Compra el nuevo dron DJI Mini 5 Pro al mejor precio

DJI Mini 5 Pro DJI

El DJI Mini 5 Pro es el último dron que la marca ha lanzado al mercado y ha llegado con novedades muy interesantes, además de que sigue teniendo una certificación C0 al pesar menos de 249 gramos para que cualquier persona pueda volarlo sin necesidad de sacarse una licencia para grabar vídeos con una calidad profesional.

Este modelo estrena nada más y nada menos que un sensor CMOS de 1 pulgada con apertura f/1.8, el cual es capaz de grabar con mayor nivel de detalle hasta en entornos con poca iluminación o cuando sea de noche. A esto debemos sumarle que nos permite grabar vídeos con una resolución 4K a 60 fps, tiene un modo en cámara lenta para grabar con una sorprendente fluidez en 4K a 120 fps y es posible hacer fotografías de 50 megapíxeles.

El salto con respecto al modelo anterior, el DJI Mini 4 Pro, se nota especialmente en la profundidad de color y en el rango dinámico, ya que ahora nos brinda unos resultados dignos de producciones cinematográficas. Pero eso no es todo. También dispone de una nueva función ActiveTrack 360° que mejora notablemente el seguimiento inteligente al ajustar automáticamente su velocidad y encuadre. No importa si estamos corriendo, haciendo una ruta en bicicleta o andando, el dron se adaptará a nuestro ritmo.

Por otro lado, utiliza un gimbal con rotación de 225° para grabar planos más dinámicos sin movimientos bruscos gracias a su eficaz estabilización. Sin pasar por alto que DJI ha reforzado su sistema de detección de obstáculos al incorporar un sensor LiDAR frontal y otros sensores de visión distribuidos por todas partes para garantizarnos una detección de obstáculos omnidireccional incluso de noche.

Para rematar, incluye el mando DJI RC-N3 para pilotarlo de manera cómoda (el cual tiene un soporte para acoplar el móvil con el fin de ver lo que está grabando el dron), con una buena iluminación puede memorizar cada movimiento durante la ruta de vuelo y volver al punto de partida si se detecta batería baja o pérdida de señal, y su batería de vuelo inteligente proporciona hasta 36 minutos de autonomía. En resumidas cuentas, si buscas la mayor calidad posible en un dron, este novedoso modelo no solo cumplirá tus expectativas, sino que las superará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.