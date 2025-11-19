A precio mínimo histórico la freidora de aire más completa de Xiaomi con Wi-Fi y 6,5 litros de capacidad

Las freidoras de aires son de esos dispositivos para el hogar que acaban utilizando hasta los más reacios a los cambios, y es que no tiene sentido no aprovechar todas las ventajas que estos electrodomésticos nos ofrecen, porque son muchas. Y además por un precio que, en muchos casos, es bastante accesible. Tan solo tienes que echarle un ojo a esta Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, un modelo que, si todavía no tienes una o quieres hacer un cambio, es perfecto y ahora está rebajada más del 50%.

Esta freidora de aire de Xiaomi tiene un precio recomendado de 129,99, pero ahora nos la podemos encontrar rebajada más de la mitad, literalmente, ya que está disponible por tan solo unos 59,90 euros en Amazon.

Y ya te adelanto que no está más barata en ningún otro sitio. Comparando precios con el resto de comercios, nos la encontramos en PcComponentes por unos 69,99 euros y en MediaMarkt o la propia tienda oficial de la marca por unos 79,99 euros.

Compra la popular freidora de aire Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L al mejor precio

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Xiaomi

La Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L sigue siendo una de las mejores freidoras de aire más recomendadas, ya que nos permite preparar comidas llenas de sabor de manera rápida y sencilla, además de que tiene un diseño muy elegante. Y sobre todo es muy recomendable para familias o personas que quieran disfrutar de grandes raciones, pues su cesta cuenta con una capacidad total de 6,5 litros, suficiente para preparar una cantidad enorme de patatas fritas o hasta un pollo entero con el fin de olvidarnos de usar el horno.

Por otro lado, alcanza una potencia máxima de 1.800 W y hace uso de un avanzado sistema de circulación de aire 360º que se encarga de que la cocción de cada alimento sea uniforme y no haga falta que le demos la vuelta, aunque es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar si usas papel de horno, moldes o recipientes aptos para evitar manchar la cesta tras cada uso.

Si hay algo que me gusta de las freidoras de aire como esta es que podemos seguir haciendo otras tareas hasta que termine. Basta con meter la comida que queramos preparar dentro de la cesta y programarla. No es como la sartén o el horno, que si te descuidas los resultados pueden ser desastrosos, y eso en gran parte se debe a que su pantalla LCD inteligente nos da la posibilidad de seleccionar entre 12 funciones preestablecidas con la temperatura y el tiempo recomendados.

De todas ellas, destacamos que principalmente una función de desengrase que se encarga de eliminar el exceso de grasa y aceite de algunas comidas, por lo que la hace ideal para comer mucho más sano que de costumbre, y una función de calentamiento que mantiene la comida a una buena temperatura hasta que la saquemos de la cesta. Por si no fuese suficiente, también tenemos la opción de ajustar la temperatura manualmente desde los 40 °C hasta los 220 °C para experimentar con esas recetas que hemos visto en redes sociales y programarla hasta 24 horas antes para que la comida o cena esté lista cuando queramos.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que gracias a su conectividad Wi-Fi podemos controlarla por voz con Google Assistant o Alexa y a distancia con nuestro smartphone, donde tenemos que descargar la app Mi Home. Y para rematar, tiene un revestimiento antiadherente y la rejilla del fondo se puede sacar sin problemas, lo que la hace fácil de limpiar con un solo aclarado. En definitiva, si quieres facilitar tu vida en la cocina, no dudes en hacerte con ella.

