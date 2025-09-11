Este gama alta de OnePlus es de los mejores teléfonos que probamos en 2024 y ya sale 300 euros más barato

Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y no nos cansaremos de repetirlo: a veces, optar por teléfonos de la generación anterior es mejor opción que lanzarse directamente a los modelos más nuevos. De hecho, uno de esos terminales que probamos el año pasado y nos conquistó por completo es el OnePlus 12, el cual sigue mereciendo mucho la pena y ahora está disponible con un gran descuento.

Este gama alta de OnePlus salió a la venta en España a principios de 2024 por un precio recomendado de 969 euros y, aunque ya tenga nuevo heredero, sigue siendo una gran elección, sobre todo si aprovechas la oferta flash que tiene ahora para conseguirlo por unos 699 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 270 euros.

Compra el teléfono OnePlus 12 a uno de sus mejores precios hasta la fecha

El OnePlus 12 es un claro ejemplo de lo que significa jugar en la liga de los grandes. A pesar de llevar bastante tiempo en el mercado, sigue siendo uno de los mejores teléfonos de la marca y una gran opción por el buen rendimiento que ofrece. Eso sí, antes de empezar por el plato fuerte, cabe mencionar que tiene un diseño premium. Está construido en cristal y aluminio para hacerlo muy resistente, además de tener un llamativo módulo de cámara circular y un acabado mate que no deja ninguna huella.

Por dentro, la potencia está garantizada al llevar instalado un procesador Snapdragon 8 Gen 3 que sigue siendo una garantía de seguros y es compatible con varias funciones de IA para borrar objetos, personas e imperfecciones de las fotos, entre otras cosas. A lo que debemos sumarle que se acompaña tanto de 12 GB de RAM como de un almacenamiento de 256 GB. Aunque lo que más valoramos, más allá de su rendimiento. es que se puede seguir actualizando y pronto funcionará con Android 16 para disfrutar de las últimas novedades.

Pasando a hablar sobre pantalla, aquí OnePlus se luce con un panel AMOLED de 6,82 pulgadas ligeramente curvado que enamora con sus colores vibrantes. Nos brinda una resolución 2K (3.168 x 1.440 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz y, gracias a su brillo máximo de 4.500 nits, no tendrás problemas ni bajo el sol más intenso. Asimismo, viene protegida con Gorilla Glass Victus y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

El apartado fotográfico en colaboración con Hasselblad es otro de los grandes atractivos de este teléfono, donde es un todoterreno. Su triple cámara trasera está formada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 64 MP con zoom óptico 3x para completar un conjunto muy versátil, permitiéndonos incluso grabar en 4K a 60 fps o incluso en 8K. Pero eso no es todo, pues dispone de una cámara frontal de 32 MP que, como hemos podido comprobar, es perfecta para selfies.

Donde tampoco falla es en la autonomía, donde este OnePlus 12 viene muy bien preparado al tener una batería de 5.400 mAh que alcanza fácilmente dos días de uso. También admite una carga rápida de 100 W para tenerlo al 100% en aproximadamente una media hora. Además, una carga inalámbrica de 50 W y hasta la opción de carga inversa, ideal para dar un respiro a otros dispositivos.

