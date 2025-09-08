OnePlus 15: así son las primeras imágenes tomadas con las cámaras del nuevo flagship de la marca

Si hace unos días supimos que el OnePlus 13 será el último terminal de la marca en contar con un sistema de cámaras firmado por Hasselblad, ya que la marca china y el fabricante sueco de cámaras han decidido poner fin a su asociación, hoy OnePlus ha querido disipar todas las dudas que podían surgir respecto a las cámaras del nuevo OnePlus 15 compartiendo las primeras fotografías realizadas con el nuevo sistema fotográfico de dicho terminal.

Échales un vistazo a las primeras fotos realizadas con el nuevo sensor teleobjetivo del OnePlus 15

Como nos desvelan desde el medio 9to5Google, hace unos días OnePlus publicó un nuevo post en su blog oficial en China en el que confirma el fin del acuerdo con Hasselblad y comparte las primeras imágenes tomadas con el sistema fotográfico renovado del próximo OnePlus 15, el cual se ha bautizado como 'Lumo' '( o 'DetailMax Engine' en otras regiones).

Fotografía de unos carneros realizada con el OnePlus 15 OnePlus

En concreto, OnePlus nos muestra tres fotografías realizadas con la nueva cámara teleobjetivo del OnePlus 15 que es equivalente a un sensor de 85 milímetros y, como nos confirman desde Notebookcheck esto supone un gran avance respecto al OnePlus 13, ya que en este modelo la cámara teleobjetivo era equiparable a un sensor de 73 milímetros.

La primera de las fotos realizada con la nueva cámara teleobjetivo del OnePlus 15, la cual te dejamos bajo el primer párrafo de este artículo, nos muestra a unos carneros de una manera realmente nítida y detallada.

Foto de un perro realizada con la cámara teleobjetivo del nuevo OnePlus 15 OnePlus

En la segunda podemos ver a un perro tumbado en primer plano mirando hacia la cámara, una imagen repleta de detalles y de colores distintos y la tercera nos enseña a una mujer sosteniendo unas flores de diferentes tonalidades, una toma que destaca por el buen contraste de todas ellas.

Fotografía de una señora con flores captada con las cámaras del OnePlus 15 OnePlus

Esta es, tan solo, una pequeña muestra de lo que puede hacer el sistema de cámaras del nuevo OnePlus 15 y esperamos poder mostrarte más fotografías realizadas con el nuevo gama alta premium de la firma china durante estos próximos meses.