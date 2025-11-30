POCO F8 oferta
Este móvil POCO de gama alta acaba de salir a la venta y ya está rebajado 130 euros
¿Quién dijo que los móviles de gama alta son muy caros? El POCO F8 Pro es una de las opciones más inteligentes si buscas un smartphone de dicha gama y por tiempo limitado cuesta menos de 520 euros
Si hay una marca que ha sabido redefinir lo que esperamos de la gama alta a un precio accesible, esa es POCO, y con el lanzamiento del F8 Pro ha dado un golpe sobre la mesa. Este dispositivo llega para satisfacer a los usuarios más exigentes que no están dispuestos a gastar las cuatro cifras que piden otros fabricantes, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño.
Hablemos del precio. El POCO F8 Pro tiene un PVPR de 649,99 euros para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 519,90 euros. En principio, esta oferta termina el 1 de diciembre, así que te recomendamos añadirlo a la cesta cuanto antes si decides comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en color negro, azul y plata.
Un móvil de gama alta con un precio muy competitivo
Si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con un smartphone de gama alta, sin duda, el POCO F8 Pro es un móvil que no te decepcionará. Aprovecha que tiene un 20 % de descuento en Amazon y hazte con él antes de que finalice la oferta.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar