Este móvil POCO de gama alta acaba de salir a la venta y ya está rebajado 130 euros

Si hay una marca que ha sabido redefinir lo que esperamos de la gama alta a un precio accesible, esa es POCO, y con el lanzamiento del F8 Pro ha dado un golpe sobre la mesa. Este dispositivo llega para satisfacer a los usuarios más exigentes que no están dispuestos a gastar las cuatro cifras que piden otros fabricantes, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño.

Hablemos del precio. El POCO F8 Pro tiene un PVPR de 649,99 euros para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 519,90 euros. En principio, esta oferta termina el 1 de diciembre, así que te recomendamos añadirlo a la cesta cuanto antes si decides comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en color negro, azul y plata.

Un móvil de gama alta con un precio muy competitivo

POCO ha ido a lo seguro y para que su dispositivo ofrezca un buen rendimiento bajo cualquier escenario se ha decantado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Da igual las aplicaciones que tengas en segundo plano o el juego que quieras jugar, da la talla en todo momento. Por otro lado, su pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas es impresionante, no solo por tener una resolución de 2.510 por 1.156 píxeles y ofrecer una gran nitidez, sino también por su tasa de refresco de hasta 120 Hz y el brillo máximo de 3.500 nits.

Pero la potencia no sirve de nada si la batería no está a la altura y ofrece una autonomía paupérrima, y aquí el POCO F8 Pro no decepciona, aunque no sea el mejor terminal del mercado en este aspecto. El dispositivo lleva una batería de 6.210 mAh y soporta carga rápida de 100 vatios. ¡Casi nada! Para rizar el rizo, el POCO F8 Pro cuenta con certificación IP68, por lo que es resistente al polvo y al agua. Por último, no está de más mencionar que viene con HyperOS 3 (basado en Android 16).

Si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con un smartphone de gama alta, sin duda, el POCO F8 Pro es un móvil que no te decepcionará. Aprovecha que tiene un 20 % de descuento en Amazon y hazte con él antes de que finalice la oferta.

