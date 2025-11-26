El POCO F8 Pro es oficial: diseño premium y prestaciones de gama alta para el nuevo flagship barato de la marca china

Mientras prepara el desembarco global de los nuevos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, la compañía pekinesa no se olvida de los usuarios que buscan un smartphone con buen diseño y especificaciones a un precio muy competitivo.

Una buena prueba de ello es que POCO, la firma ligada a Xiaomi, acaba de lanzar oficialmente su nuevo gama alta barato, un POCO F8 Pro que destaca por contar con un diseño, premium, con una gran pantalla a 120 hercios, con un procesador Snapdragon 8 Elite, con una enorme batería que** supera los 6.000 mAh** y con una cámara principal de 50 megapíxeles con OIS (estabilización óptica de imagen).

POCO F8 Pro: características y especificaciones clave

Dimensiones y peso: 157,49 x 75,25 x 8 milímetros/199 gramos

Resistencia al agua y al polvo IP68

Pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas a 120 hercios

Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 GB de memoria RAM LPDDR5X

256 GB o 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.1

Batería de 6.210 mAh con carga ultrarrápida de 100 W

Cámara principal de 50 MP con OIS+

Cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2,5X

Cámara para selfis de 20 MP

Doble altavoz estéreo cocreado con Bose

HyperOS 3 como sistema operativo

POCO F8 Pro: toda la información

El nuevo POCO F8 Pro sigue la línea de la generación anterior y apuesta por un diseño moderno y elegante en el que destacan un marco central de metal microcurvado y un vidrio fresado de una sola pieza para una parte trasera dominada por un gran módulo de cámaras rectangular donde se alojan los tres sensores fotográficos, el flash LED y el logo de Bose, el responsable de la parte del audio.

Asimismo, el POCO F8 Pro también cuenta con unas dimensiones y un peso bastante contenidas, ya que las primeras son de 157,49 x 75,25 x 8 milímetros y el segundo es de tan solo 199 gramos, dispone de resistencia al agua y al polvo IP68, algo que te asegura que podrás sumergirlo hasta un metro de profundidad durante 30 minutos y está disponible en tres acabados diferentes: 'Titanium Silver' (plata), 'Blue' (azul) y 'Black' (negro).

La primera gran característica de este nuevo gama alta asequible de POCO es su pantalla, ya que monta un gran panel AMOLED HyperRGB de 6,59 pulgadas con proporción áurea, el primero de este tipo en un dispositivo de la marca. A nivel de prestaciones, esta pantalla cuenta con una resolución de 2.510 x 1.156 píxeles, una tasa de refresco variable de 120 hercios, una tasa de muestreo táctil de hasta 480 Hz, un brillo máximo (pico) de 3.500 nits, una profundidad de color del 100% DCI P3 y con un cristal Corning Gorilla Glass 7i protegiéndola de golpes y rayones.

El diseño al completo del nuevo POCO F8 Pro en su acabado 'Blue' (azul) Propio

Otro de los componentes clave del nuevo POCO F8 Pro lo encontramos bajo su capó, ya que está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chipset de 8 núcleos que tiene una velocidad máxima de 4,32 GHz y que llega acompañado de una GPU Adreno, de un sistema de refrigeración avanzado 3D Triple-layer IceLoop que usa la novedosa tecnología LiquidCool para enfriar el terminal, de una memoria RAM de 12 GB del tipo LPDDR5X y de dos versiones de almacenamiento interno de 256 GB y 512 GB del tipo UFS 4.1.

Tampoco se queda corto en autonomía este nuevo flagship barato de POCO, puesto que incorpora una enorme batería de 6.210 mAh que promete más de 16 horas de uso continuo. Además, esta batería dispone de un sistema de carga rápida por cable 'HyperCharge' de 100 W gracias al cual podrás cargarlo al completo en tan solo 37 minutos y de carga inalámbrica reversible de hasta 22,5 W.

En lo que respecta al apartado fotográfico, el POCO F8 Pro es el primer terminal de la firma en contar con una cámara teleobjetivo. En este caso, se trata de un sensor de 50 megapíxeles con una apertura focal f/2,2, un zoom óptico 2,5X y un zoom in-sensor sin pérdidas 5X.

Las tres cámaras traseras del POCO F8 Pro con el flash LED y el logo de Bose Propio

Junto a esta cámara telefoto encontramos un sensor principal Light Fusion 800 de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8 y OIS y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 en la parte trasera y un sensor para selfis de 20 megapíxeles en la delantera.

A nivel de sonido, el POCO F8 Pro dispone de un sistema de audio firmado por Bose que consta de dos altavoces estéreo simétricos (1115F + 1115F) compatibles con Dolby Atmos, Hi-Res y Hi-Res Audio Wireless. Estos altavoces vienen preconfigurados con 2 perfiles de sonido afinados por los ingenieros acústicos de Bose: "Dinámico" (Dynamic) que ofrece graves completos y auténticos con profundidad emocional y "Equilibrado" (Balanced), el cual proporciona voces más puras y un escenario sonoro más uniforme.

En cuanto al resto de especificaciones del POCO F8 Pro debemos destacar que cuenta con una amplia conectividad con 5G, Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y GPS, con un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla y con HyperOS 3 como sistema operativo.

POCO F8 Pro: disponibilidad y precios

El nuevo POCO F8 Pro ya se puede comprar tanto a través de la página oficial de la marca como a través de distribuidores autorizados como Amazon en tres colores: 'Titanium Silver' (plata), 'Blue' (azul) y 'Black' (negro) y en dos configuraciones de memoria: 12+256 GB y 12+512 GB con los siguientes precios oficiales:

POCO F8 Pro 12/256 GB: 649,99 euros

POCO F8 Pro 12/256 GB: 699,99 euros

Si eres de los primeros en comprar el nuevo POCO F8 Pro te podrás beneficiar de un descuento promocional de hasta 250 euros que estará en vigor hasta el próximo 9 de diciembre.

Así, gracias a esta promoción de lanzamiento te podrás llevar a casa el POCO F8 Pro de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por tan solo 419,99 euros.