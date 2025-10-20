Este móvil POCO, de poco no tiene nada: 256 GB de almacenamiento, pantalla de 6,67 pulgadas y un precio irresistible

Elegir un móvil POCO es ir a lo seguro, y es que los móviles de dicha marca suelen ofrecer mucho más por menos. Por ejemplo, solo tienes que echar un vistazo al POCO M7 Pro 5G, que además de ser muy equilibrado a nivel de hardware tiene un precio muy competitivo. Si quieres renovar tu móvil por poco dinero, este es una opción muy interesante, sobre todo ahora que está rebajado 60 euros.

El POCO M7 Pro 5G tiene un precio de venta recomendado de 239,99 euros para la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes conseguir por tan solo 179,99 euros en Amazon y la web de Xiaomi. Más allá de ser un móvil con una excelente relación calidad-precio, también destaca por tener valoraciones muy positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Un buen móvil de gama media a precio de gama baja

Este móvil tiene una cámara principal de 50 megapíxeles POCO

Con el fin de garantizar un buen rendimiento, incluso con varias aplicaciones abiertas, POCO ha decidido usar el procesador Dimensity 7025-Ultra de MediaTek, que es potente y eficiente. Es más, puede mover incluso juegos que son exigentes, así que, si también usas el móvil a modo de consola portátil, podrás seguir haciéndolo con este smartphone.

En cuanto a la calidad de imagen, tampoco decepciona, y aquí tiene mucho que ver su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. La inmersión se complementa con dos altavoces con Dolby Atmos y un conector de 3,5 mm para que puedas conectar tus auriculares.

Si en tu día a día sueles hacer fotos y grabar vídeos, entonces el apartado fotográfico de este móvil te encantará. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). Tampoco está de más mencionar el modo nocturno Ultra-Sense que ofrece grandes resultados en condiciones de baja luz. Por otro lado, su batería de 5.110 mAh permite llegar al final del día sin tener que usar el cargador a media tarde. Y hablando de cargar, tiene carga rápida de 45 vatios.

Como puedes ver, POCO M7 Pro 5G no está nada mal, y por lo que cuesta en el momento de escribir estas líneas, 179,99 euros, es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo en su rango de precio. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.