Este portátil Lenovo con 32 GB de RAM e Intel Core i7 está 300 euros más barato

Comprar un portátil Lenovo es ir a lo seguro ya que suelen ser de calidad. Ahora bien, antes de adquirir uno es muy importante tener claro para qué lo vamos a usar. Por ejemplo, si además de para trabajar tenemos pensado usarlo para jugar a videojuegos, hay que descartar cualquier modelo para productividad que lleve un procesador de bajo consumo y no tenga una tarjeta gráfica dedicada. Si lo que buscamos es un equipo que sirva para todo, entonces lo suyo es comprar uno gaming, como el Lenovo LOQ Gen 10.

Un portátil gaming para jugar en 4K es caro, pero si nos conformamos con jugar en Full HD, podemos encontrar equipos muy potentes en torno a los 1.000 euros. Por ejemplo, si bien el Lenovo LOQ Gen 10 tiene un precio recomendado de 1.399 euros, actualmente está disponible en Amazon por 1.099 euros (21 % de descuento). Por sus características, que veremos a continuación, es un portátil que vale la pena comprar, sobre todo ahora que está mucho más barato. Por cierto, tiene una puntuación de 5 estrellas sobre 5.

Ahorra 300 euros comprando el Lenovo LOQ Gen 10 en Amazon

Este portátil puede mover cualquier videojuego en Full HD Lenovo

Este portátil cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 y un procesador Intel Core i7-13650HX. Esto ya indica que es un equipo muy potente. Esta configuración, junto a los 32 GB de RAM y el SSD de 1 TB, garantiza un rendimiento increíble, ya sea jugando, editando vídeos o realizando cualquier otra tarea que sea muy exigente. Por lo tanto, si usas programas de edición de vídeo como DaVinci Resolve o Adobe Premium, el Lenovo LOQ Gen 10 es un acierto.

Por muy potente que sea un equipo, si luego la pantalla no está a la altura, la experiencia acaba siendo desastrosa. Por suerte, este no es el caso. Este portátil tiene una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y una cobertura de color sRGB del 100 %. Otro aspecto importante es el sistema de refrigeración, que a menudo no cumple con las expectativas y, además de ser ruidoso, no logra mantener a raya la temperatura. Pues bien, en el interior de este portátil encontramos el sistema Hyperchamber Cooling de Lenovo LOQ, que consta de varios ventiladores y tubos de cobre.

Es hora de pasar a la conectividad, y aquí está por encima de otros portátiles de su categoría: x1 USB 3.2 tipo C Gen 2, x1 conector para auriculares y micrófono, x3 USB 3.2 tipo A Gen 1, x1 HDMI 2.1, x1 Ethernet, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Por poner una pega, echamos en falta un lector de tarjetas microSD, pero es fácil de solucionar comprando uno externo.

Por todo lo mencionado, el Lenovo LOQ Gen 10 es, sin duda, un portátil que no te decepcionará si buscas un equipo potente para el día a día, capaz de correr cualquier videojuego triple A y ofrecer un rendimiento excepcional en las tareas muy demandantes a nivel de CPU y GPU.

