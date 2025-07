Estos auriculares inalámbricos Marshall tienen un diseño atemporal y 42 euros de descuento

Tenemos que hablar una vez más de los Marshall Major IV, unos auriculares inalámbricos que son una opción a considerar para los amantes del buen sonido que buscan calidad y comodidad. Si es tu caso, entonces esta oferta te interesa. Estos auriculares tienen un precio recomendado de 129 euros, pero lo puedes encontrar a un precio considerablemente más bajo, 89,99 euros an la web de Marshall. Ahora bien, es posible conseguirlos más baratos. Si ir más lejos, en Amazon cuestan 86,78 euros, al igual que en MediaMarkt.

Marshall suele ser sinónimo de calidad, y esto es algo que se cumple en los Marshall Major IV. Si estabas buscando unos auriculares inalámbricos que combinen calidad de audio, ergonomía y autonomía a un precio muy competitivo, estos son un acierto. Por cierto, al estar hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento te recomendamos que los añadas a la cesta lo antes posible.

Hazte con los Marshall Major IV por 86,78 euros

La batería de estos auriculares inalámbricos ofrece hasta 80 horas de autonomía Marshal

Como cabría esperar, uno de los puntos fuertes de estos auriculares es su sonido. Incorporan unos controladores dinámicos personalizados que ofrecen una experiencia muy inmersiva. Además, el audio ha sido equilibrado para que los usuarios disfruten de unos bajos potentes, unos medios más suaves y unos agudos más nítidos.

Si dejamos de lado el sonido y pasamos a la ergonomía, los Marshall Major IV destacan por ser cómodos y resistentes al paso del tiempo. Además, cuentan con un clip que permite plegarlos para que los puedas transportar más fácilmente y ocupando menos espacio. En cuanto a las almohadillas, han sido diseñadas para evitar el desgaste, lo que asegura una vida útil más larga y que se mantengan bastante bien al uso continuado.

No menos importante es la facilidad de uso. Pues bien, aquí encontramos un botón multidireccional que permite controlar la música, saltar de una canción a otra y ajustar el volumen sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Pero esto no es todo, desde dicho botón también puedes responder, rechazar o finalizar una llamada. Por último, decir que estos auriculares llevan una batería que puede durar hasta 80 horas con una carga completa. Y si te quedas sin batería, los puedes conectar por cable.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar los Marshall Major IV, sobre todo ahora que están más baratos del precio recomendado. Si finalmente los compras, estamos seguros de que no te decepcionarán. Por cierto, aunque están disponibles en varios colores, solo los negros cuestan 86,78 euros en Amazon.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.