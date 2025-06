Estos son los AirPods que más recomiendo y ahora están 70 euros más baratos

Si quieres dar el salto a unos auriculares inalámbricos de gama alta y no jugártela, los AirPods Pro 2 son un acierto. De hecho, tienen más de 5.200 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 2.000 unidades. ¡No está nada mal! Así que, si tienes un iPhone u otro dispositivo de Apple, esta oferta te interesa.

Aunque su precio oficial en la web de Apple se sitúa en 279 euros, actualmente los puedes encontrar por 219 euros en Amazon y MediaMarkt. Esto los convierte en una opción aún más tentadora para los melómanos y todos aquellos que buscan la mejor calidad de audio. Por otro lado, cabe mencionar que estos auriculares permiten hacer una prueba de audición mediante un test con resultados que han sido demostrados científicamente.

Hazte con los AirPods Pro 2 por 219 euros en Amazon

En el interior de los AirPods Pro 2 esta el chip H2, que ha sido diseñado por Apple. Gracias a este chip estos auriculares ofrecen audio de alta fidelidad, agudos nítidos y graves profundos. Además de esto, cuentan con audio espacial personalizado y seguimiento dinámico de la cabeza. Esto último crea una experiencia muy inmersiva, ya sea escuchando música, viendo una película o jugando.

Una función muy interesante y útil de estos auriculares es el sonido ambiente adaptativo que se encarga de ajustar automáticamente el nivel de ruido exterior. Por cierto, junto a los AirPods Pro 2 viene un juego de almohadillas en cuatro tamaños diferentes. Por último, y pasando a la autonomía, una sola carga permite hasta 6 horas de reproducción continua. No obstante, aumenta hasta las 30 horas usando el estuche de carga.

Aprovecha que los AirPods Pro 2 están rebajados 60 euros y no los dejes escapar, no sabemos cuándo volverán a tener un 22 % de descuento. Como no sabemos cuántas unidades hay disponibles, lo suyo es que los añadas a la cesta lo antes posible. Además, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.