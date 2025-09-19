Por fin una gran rebaja en este Samsung Galaxy que demuestra lo que es un buen gama media en 2025

No hace falta irse a los modelos más caros de Samsung para disfrutar de un smartphone con un buen rendimiento y numerosas funciones. Dentro de la gama media la marca surcoreana sigue teniendo muy buenas opciones, y una de ellas es el Samsung Galaxy A36 5G, que ahora puedes tenerlo en las manos incluso algo más barato.

Este teléfono de Samsung se lanzó a principios de año con un precio recomendado de 379 euros y, desde entonces, apenas ha recibido grandes rebajas en los principales comercios. Hasta ahora, ya que tiene una oferta flash que lo deja por unos 303 euros en Amazon, al igual que en PcComponentes o MediaMarkt.

Compra el Samsung Galaxy A36 5G a un precio más asequible

El Samsung Galaxy A36 5G es un móvil de gama media que sobre todo destaca por su equilibrio. Y aparte de crecer en tamaño con respecto al modelo de anterior generación, nos encontramos con un diseño mejorado que ahora es incluso más fino y ligero. Asimismo, dispone de una trasera de vidrio protegida con Gorilla Glass Victus+ y un módulo de cámara en forma de cápsula que ahora agrupa todos los sensores.

Uno de sus puntos fuertes es el apartado visual, ya que sorprende con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que está preparada para ofrecernos una buena experiencia. Esto se debe a que nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 1.200 nits. Y el lector de huellas que integra bajo la pantalla desbloquea el móvil de manera muy rápida.

Obviamente, trae cambios notables en su interior, donde lleva instalado un procesador Snapdragon 6 Gen 3 que en tareas típicas del día a día hace un buen trabajo y es compatible con bastantes funciones de IA, siendo este uno de sus grandes reclamos. Este funciona junto a una RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB, además de que ejecuta una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15. ¿Lo bueno? Que ya está mejor optimizado y se actualizará durante los próximos 6 años.

Hablando sobre nuestra propia experiencia, la cámara cumple con lo que se espera y algo más. En la trasera tenemos un sensor principal de 50 MP ofrece buenos resultados en casi cualquier situación, el cual se acompaña de un ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 5 MP que pasan algo más desapercibidos. Y para selfies, el control lo toma una cámara frontal de 12 MP que es más que suficiente.

Y cerramos hablando sobre su autonomía, donde tenemos la misma batería de 5.000 mAh que aguanta algo más de un día de uso, con la gran diferencia de que en esta ocasión admite una carga rápida de 45 W para reducir notablemente los tiempos de espera. Si el año pasado teníamos un terminal muy completo, ahora con mejoras no hay dudas de que lo es aún más.

