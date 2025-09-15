Toca fondo el precio del mejor móvil Samsung Galaxy de gama media por su rendimiento y nuevas funciones de IA

Repasando todos los lanzamientos que Samsung nos ha dejado este año, no cabe dudas de que el mejor gama media que puedes adquirir de la marca a día de hoy es el Galaxy A56 5G, y más ahora que tiene un descuento que lo deja por uno de sus mejores precios hasta la fecha.

Este móvil de Samsung salió a la venta en los primeros meses del año por un precio recomendado de 479 euros que ya puedes dejar en el pasado, pues actualmente nos lo encontramos con un descuento de casi 100 euros por unos 383 euros en Amazon. Y ya te adelanto que por este precio, que no suele ser ni mucho menos lo habitual, es un buen chollo. Igualmente, repasando alternativas de compra, hay que mencionar que en PcComponentes está al mismo precio.

Compra el mejor móvil de gama media de Samsung al mejor precio

El Samsung Galaxy A56 5G es el mejor gama media de la marca que puedes encontrar en 2025. Vuelve a dar un salto importante en términos de rendimiento con respecto a la anterior generación, pues en su interior incorpora un procesador Exynos 1480 que, más allá de asegurar una buena respuesta y fluidez en cada acción, nos abre la puerta a una gran variedad de funciones de Galaxy AI como el borrado inteligente de objetos, lo que lo hace más versátil que nunca. Asimismo, cabe mencionar que se complementa de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en su versión base.

En el software también encontramos motivos para estar tranquilos, sobre todo porque nos ofrece una gran integración con el ecosistema de productos Samsung. Este terminal llega funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, con la promesa de recibir actualizaciones tanto de seguridad como de sistema durante al menos los próximos 6 años. Teniendo esto en cuenta, dentro de poco podremos actualizarlo a Android 16 para disfrutar de las últimas novedades.

Repasando el apartado visual, el Galaxy A56 5G apuesta por una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que se sigue luciendo al brindarnos resolución Full HD+, tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 1.200 nits y una tecnología Vision Booster que mejora la visibilidad durante su uso en exteriores, además de que está protegida con Corning Gorilla Glass Victus+.

En cuanto a la fotografía, mantiene una configuración trasera de tres lentes liderada por un sensor principal de 50 MP, el cual se acompaña de un ultra gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP para asegurarnos resultados competentes en la mayoría de situaciones. Sin dejar de lado su cámara frontal de 12 MP, que es la que más mejoras ha recibido en comparación el modelo del año anterior.

Donde tampoco vemos demasiados cambios es en su autonomía, pues incluye una batería con 5.000 mAh de capacidad para aguantar sin problemas un día completo de uso y admite una carga rápida de 45 W. Mientras que, si hablamos sobre su diseño, Samsung ha introducido un marco de aluminio más estilizado y un módulo de cámaras en forma de cápsula que agrupa los sensores con un aire más moderno. Sin lugar a dudas se siente de muy buena calidad en las manos y es algo que lo diferencia del resto de modelos de la familia.

