GPS y llamadas por Bluetooth en este smartwatch Amazfit que tiene un gran descuento y un precio muy competitivo

Entre los muchos smartwatches que ha lanzado Amazfit está el Amazfit Active, que destaca por su excelente relación calidad-precio. Es un reloj inteligente con un diseño que recuerda al Apple Watch, aunque este último juega en otra liga, hay que tener en cuenta que son de diferentes gamas. Pues bien, este smartwatch de Amazfit tiene un 46 % de descuento en Amazon y un precio irresistible.

Si ha llegado el momento de cambiar tu smarwatch, el Amazfit Active es una gran compra. Tiene un precio de venta recomendado de 129,90 euros, pero lo puedes encontrar por solo 69,90 euros en Amazon y 79,90 euros en PcComponentes. No es el mínimo historico, pero casi, de ahí que esa una oportunidad que no puedes dejar pasar. Ambas ofertas pueden finalizar en cualquier momento, así que, si finalimente decides comprarlo te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Ahorra 60 euros comprando el Amazfit Active en Amazon

Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece este reloj inteligente. El Amazfit Active, además de tener un diseño moderno y ligero, cuenta con una pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas que se ve muy bien bajo cualquier escnario. Además, se puede personalizar cambiando la esfera, por lo que podrás personalizarlo a tu gusto. En cuanto a la salud, encontramos la función Readiness, que analiza tu respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal durante el sueño para ofrecerte información precisa.

Por otro lado, integra Zepp Coach, un asistente basado en inteligencia artificial que genera planes de entrenamiento personalizados, ayudándote a organizar tu tiempo, optimizar tus rutinas y seguir tus progresos. Además, tiene GPS integrado para registrar tus rutas cuando sales a andar o correr, algo que no todos los modelos de su rango de precio ofrecen.

En cuanto a conectividad, el Amazfit Active permite responder y realizar llamadas mediante Bluetooth, controlar la cámara (solo en iOS) y la música de tu smartphone e incluso almacenar canciones para escucharlas sin depender del móvil. Todo esto con una autonomía que alcanza hasta 14 días, lo que lo sitúa por encima de otros relojes inteligentes que apenas superan los dos o tres días de uso.

Por todo esto que acabamos de comentar, el Amazfit Active es un smartwatch que vale pena, sobre todo ahora que está mucho más barato de su precio habitual. Aprovecha esta oferta de Amazon y llévatelo por 69,90 euros antes de que se agote. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.