Nuevo Apple Watch Series 11: pantalla más brillante y procesador mejorado como principales novedades

Apple acaba de presentar su nuevo Apple Watch Series 11 en su evento especial, un modelo que no mejora tanto como lo hizo el Apple Watch Series 10, pero que sí incorpora interesantes novedades que lo hacen más completo, rápido y perfecto tanto para quienes estén pensando en renovarlo como para quienes quieran comprarlo por primera vez.

Poco se sabía sobre este nuevo Apple Watch, más allá de la posibilidad de que llegara con una pantalla más brillante o con un nuevo procesador basado en la arquitectura de chips de generaciones anteriores. Además, existía la duda de si incluiría la capacidad de medir la presión arterial o no, pero todas las incógnitas ya se han despejado. Así es el nuevo Apple Watch Series 11.

Nuevo Apple Watch Series 11: estas son todas sus novedades

Como era de esperar, el nuevo Apple Watch Series 11 mantiene intacto el diseño que tanto triunfó el año pasado con el Series 10. Aquel fue el gran rediseño por el décimo aniversario y, viendo lo bien que funcionó, Apple ha preferido no mover ficha. Seguimos teniendo un cuerpo muy fino y esos bordes refinados que ya son marca de la casa.

En cuanto a materiales, no hay sorpresas: el reloj llega en aluminio y titanio, como de costumbre. Pero lo que seguramente más alegrará a los usuarios es que todas las correas siguen siendo compatibles. Así que, si tienes una buena colección, puedes estar tranquilo: encajan perfectamente con este nuevo modelo.

Llega un detector de presión arterial

Eso sí, el funcionamiento de esta novedad será particular, muy parecido a lo que ya vimos con el sensor de temperatura del Apple Watch Series 8. En este caso hablamos de detección de tendencias, no de cifras exactas: el Series 11 no mostrará lecturas de sístole y diástole como un tensiómetro tradicional, sino que analizará la presión arterial durante 30 días para detectar patrones de riesgo.

Si el reloj identifica una tendencia elevada y sostenida, enviará una notificación tanto en la muñeca como en el iPhone. Y lo mejor es que no se queda ahí: esta alerta temprana servirá como una valiosa señal de advertencia para consultar con un médico y obtener un diagnóstico más preciso.

La conexión celular mejora con la llegada del 5G

El gran cambio de este año está en la conectividad, con la llegada del 5G al Apple Watch. No hablamos de cualquier conexión, sino de 5G RedCap, una versión pensada para dispositivos wearables que garantiza más estabilidad y velocidad sin sacrificar la autonomía. Era lógico: el 5G aterrizó en el iPhone 12 en 2020 y, cinco años después, ya tocaba verlo en el reloj. Una mejora pensada para hoy, pero sobre todo para el futuro.

Llega también el Apple Watch SE 3: estas son todas sus novedades

Apple ha presentado una renovación necesaria del Apple Watch SE, aunque sin grandes sorpresas en el diseño. La gran novedad es que por fin incorpora la pantalla siempre activa, una función que llevan tiempo disfrutando los modelos superiores desde el Series 5.

Lo que muchos esperaban —un nuevo diseño con marcos más finos— no ha llegado. Apple mantiene los biseles anchos, aunque sí hay mejoras en el vidrio, ahora cuatro veces más resistente. Además, el SE no se queda atrás en rendimiento, ya que estrena el chip S10, el mismo que vimos en los modelos del año pasado.

Especificaciones Apple Watch Series 11 Apple

Precio y fecha de lanzamiento del nuevo Apple Watch Series 11 y Apple Watch SE

Tanto el Apple Watch Series 11 como el Apple Watch SE 3 ya se pueden reservar desde la página web de Apple y se lanzarán el próximo 19 de septiembre. Y ya sabemos sus diferentes configuraciones. En el caso del Apple Watch Series 11:

- Apple Watch Series 11 de 42 mm y 46 mm en aluminio: desde 449 y 479 euros.

- Apple Watch Series 11 de titanio de 42 y 46 mm: desde 799 y 849 euros.

En el caso del Apple Watch SE 3, los precios quedan de la siguiente manera:

- Apple Watch SE 3 en aluminio de 40 y 44 mm: desde 269 y 299 euros.