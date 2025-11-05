Gran autonomía y compacto: este portátil Dell con chip Snapdragon X Plus es una ganga por menos de 520 euros

Si lo que más valoras a la hora de comprar un portátil es la autonomía, entonces un portátil que lleve un procesador con arquitectura ARM es un acierto. Por ejemplo, los equipos con chip Qualcomm Snapdragon X Plus y X Elite son muy eficientes. En cuanto a la duración de la batería, suelen sobresalir en comparación con los portátiles que tienen procesadores Intel o AMD. Si cuentas con un presupuesto ajustado, no te preocupes, hay modelos muy económicos, como el Dell Inspiron 14 5441.

Podríamos decir que, actualmente, el Dell Inspiron 14 5441 es uno de los portátiles más baratos con chip Qualcomm Snapdragon X Plus que podemos comprar. Si bien suele costar en torno a los 775,03 euros, lo puedes conseguir en Amazon por solo 518,84 euros. (33 % de descuento). Además de ser barato, tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. En cuanto al sistema operativo, viene con Windows 11 Home para ARM.

Un portátil para estudiar o trabajar con un procesador muy eficiente

Este portátil está diseñado para la IA Dell

El Dell Inspiron 14 5441 es un Copilot+ PC, lo que significa que está preparado para la IA. De hecho, tiene funciones de inteligencia artificial que corren de forma local. Esto es posible gracias al procesador Qualcomm Snapdragon X Plus, que cuenta con una NPU (unidad de procesamiento neuronal) de hasta 45 TOPS. Para aprovechar al máximo este chip, lo suyo es utilizar programas nativos para ARM, y afortunadamente cada vez hay más disponibles. Ahora bien, también puede ejecutar programas x86 (AMD/Intel), esto es posible gracias a Prism, una tecnología de Microsoft que añade una capa de compatibilidad. No obstante, se pierde rendimiento.

Este portátil cuenta con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Esto es más que suficiente para la mayoría de los usuarios que van a usar el portátil para estudiar o trabajar. Sobre esto último, no es un equipo pensado para tareas exigentes, más bien para ofimática, multimedia y navegación web. ¿Y qué pasa con la pantalla? Tiene un panel IPS antirreflejos de 14 pulgadas con resolución 1.920 por 1.200 píxeles. A nivel de conectividad incorpora un puerto UJSB 3.2 tipo A Gen 1, una conector jack para audio, dos puertos USB tipo C (ambos funcionan como DisplayPort), un lector de tarjetas microSD, Bluetooth y Wi-Fi 7.

Si tienes un portátil que no destaca precisamente por su autonomía y te gustaría cambiarlo por uno que sobresalga en este aspecto, el Dell Inspiron 14 5441 es una opción muy interesante. Aprovecha que tiene un 33 % de descuento en Amazon y no dejes pasar esta oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.