HDR10, Dolby Audio y Fire TV en este Smart TV Xiaomi de 50 pulgadas con un precio muy atractivo

Uno de los televisores más baratos de Xiaomi lo es aún más gracias a esta oferta de Amazon, así que, si ha llegado la hora de cambiar tu Smart TV, puede que te interese este chollo. Se trata del Xiaomi TV F 50 2025. Si bien tiene un precio recomendado de 359 euros, actualmente está disponible por 299 euros en Amazon, mientras que en la web de Xiaomi lo puedes encontrar por 339 euros. Ambas ofertas son por tiempo limitado y pueden finalizar en cualquier momento.

Además de tener un precio muy atractivo, este Smart TV cuenta con más de 3.000 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. A todo esto hay que sumar unas características que no están nada mal. Por lo tanto, se trata de una oportunidad que no puedes desaprovechar, no todos los días tiene un 17 % de descuento.

Un buen Smart TV, ahora por menos de 300 euros

Este televisor lleva el sistema operativo Fire TV Xiaomi

Lo primero que destacable del Xiaomi TV F 50 2026 es, sin duda, su panel 4K UHD de 50 pulgadas. Ofrece una nitidez excepcional, por eso es ideal para ver contenido en streaming y conectar una consola de última generación. También es compatible con HDR10, una tecnología que mejora el contraste y el brillo, algo que se traduce en imágenes más realistas. Tampoco podía faltar MEMC, que se encarga de interpolar fotogramas para lograr un movimiento más fluido.

El apartado sonoro es otro de los puntos fuertes de este televisor. Equipado con dos altavoces de 10 vatios, la calidad de audio es más que decente, así que no es imprescindible conectar una barra de sonido. Y para una mejor experiencia, soporta Dolby Audio y DTS:X, además de DTS Virtual:X. Aquí es superior a otros televisores de categoría.

No menos importante es el sistema operativo, y aquí encontramos Fire TV, lo que te da acceso a las principales plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+. La interfaz de dicho sistema operativo es muy intuitiva. Por otro lado, decir que integra el asistente de voz Alexa, por lo que puedes controlarlo con tu voz. Para instalar apps cuenta con 32 GB de almacenamiento.

Si tienes un presupuesto muy ajustado y no quieres jugártela, este televisor es un acierto. Y si lo que buscas es un Smart TV de más pulgadas, siempre puedes comprar el modelo de 55, 65 o 75 pulgadas. Todos ellos están muy bien valorados y también suelen estar en oferta.

