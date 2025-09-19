Se hunde el precio de este reloj inteligente Garmin con GPS, varios modos deportivos y funciones avanzadas

¿Buscas un reloj inteligente que no solo registre tus entrenamientos al detalle, sino que también te ayude a mejorarlos? Entre todas las opciones disponibles (que no son pocas), el Garmin Forerunner 165 Music es una apuesta muy interesante, sobre todo porque ahora tiene un gran descuento.

Este smartwatch deportivo de Garmin tiene un precio recomendado de 329,99 euros del que ya puedes olvidarte, ya que actualmente nos lo encontramos con un descuento de unos 80 euros que lo deja por unos ajustados 249 euros en Amazon al seleccionarlo en color blanco, que es su precio más bajo hasta la fecha. Y ya te adelanto que en otros comercios como MediaMarkt no lo verás tan barato.

Compra el smartwatch Garmin Forerunner 165 Music a su precio más bajo

Garmin Forerunner 165 Music Garmin

El Garmin Forerunner 165 Music es un reloj inteligente enfocado principalmente al deporte que, una vez lo pruebes, querrás que te acompañe a todos tus entrenamientos. Empezando a hablar sobre su diseño, Garmin ha apostado por la comodidad sin renunciar a la resistencia, pues tiene un bisel de polímero reforzado con fibra, una correa ajustable de silicona y apenas pesa unos 39 gramos.

También cabe mencionar que es una gran opción para usar en cualquier ocasión al tener la forma de un reloj tradicional, donde todo el protagonismo se lo lleva su pantalla curva AMOLED de 1,2 pulgadas. Esta nos brinda una resolución de 390 x 390 píxeles, un brillo más que suficiente para ver la información a pleno sol y está protegida con un vidrio reforzado mediante procesos químicos.

Aunque lo que realmente lo hace diferentes es que nos permite escuchar música sin necesidad de tener el móvil a mano, ya que podemos descargar canciones o listas de plataformas como Spotify. Tan solo tenemos que preocuparnos por emparejar el reloj con nuestros auriculares inalámbricos. Y créeme, se agradece mucho no cargar con peso de más cuando sales a correr mientras disfrutas de canciones que hacen el trayecto más llevadero.

Por otro lado, dispone de GPS para garantizarnos datos fiables sobre distancias y consultar rutas, más de 25 modos deportivos y se puede sumergir en el agua al tener una resistencia de 5 ATM. Sin olvidarnos de que integra una gran variedad de sensores para tener un control constante sobre nuestra frecuencia cardíaca, estrés o calidad del descanso, además de una función Body Battery para saber cuál es el mejor momento para entrenar o recuperar energía.

Y para rematar, nos asegura hasta 11 días de autonomía en modo smartwatch y unas 19 horas si mantenemos el GPS activo. Por supuesto, recibiremos llamadas o notificaciones de nuestras diferentes aplicaciones en la muñeca y es compatible con Garmin Pay para hacer pagos de manera más cómoda.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.