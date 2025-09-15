Las cuentas gratuitas de Spotify ganan la mejor función de las de pago

Spotify ha anunciado este lunes tres nuevas funciones para los usuarios de cuentas Free o gratuitas que les van a suponer una alegría, especialmente a los que utilizan la app móvil de la plataforma de streaming. Estas, que se están desplegando a nivel global y ya puedes encontrar en tu móvil, son Pick & Play, Search & Play y Share & Play.

La primera, Pick & Play, da respuesta a la principal queja de los usuarios Free. Desde siempre, quienes usaban la app gratuita en el móvil solo podían escuchar álbumes y listas de reproducción en modo aleatorio. Es decir, si elegías un álbum o una canción concreta, la app reproducía una playlist relacionada en la que en algún momento, quizás, terminaba por sonar lo que realmente querías escuchar.

Pick & Play funciona tal y como el nombre indica; ahora puedes seleccionar una canción concreta de cualquier lista o álbum, pulsar reproducir y escuchar esa pista de inmediato. Esto no quiere decir que puedas escuchar un álbum de principio a fin si comienzas seleccionando la primera. El modo aleatorio sigue activado para estos usuarios y continuará reproduciéndolo en el orden que la app decida, pero es desde luego un progreso. Para escuchar un álbum completo y en orden, tendrás que ser usuario de pago o usar la app para escritorio o la versión web de la plataforma.

Search & Play viene a ser lo mismo aplicado a la función de búsqueda. Ahora, tras buscar un tema y darle a reproducirlo, Spotify te obedece en lugar de meterte en una radio del artista o de ese género de música con la esperanza de que llegue lo que quieres oír.

Por último, Share & Play permite escuchar de inmediato una pista que alguien te comparta; de nuevo, sin que se te meta en una lista aleatoria.

Estas novedades llegan pocos días después de que Spotify incorporara por fin el audio sin pérdidas o lossless, aunque este es exclusivo de los usuarios Premium. La función permite el streaming en formato FLAC de hasta 24-bit/44,1 kHz en casi todo el catálogo de 100 millones de canciones. El despliegue está teniendo lugar a lo largo de octubre en más de 50 países.

Spotify también recomienda usar auriculares con cable en lugar de Bluetooth, ya que esta última tecnología comprime la señal, perdiendo así información, e impide disfrutar del audio lossless en su plenitud.

Poco antes del lanzamiento del audio sin pérdidas, la plataforma había añadido la posibilidad de enviar mensajes directosentre usuarios. Esta función permite tocar el icono de compartir en cualquier canción o pódcast y enviarlo a un amigo. Esto genera una solicitud de mensaje y, una vez aceptada, se puede chatear sobre el contenido. De momento solo está disponible en móviles y para usuarios mayores de 16 años.