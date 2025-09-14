Increíble pero cierto: este televisor de 40 pulgadas con HDR10 y Chromecast integrado cuesta menos de 185 euros

Aunque en Amazon hay muchos televisores en oferta, no hay muchas opciones por menos de 200 euros, y menos con Google TV. Pues bien, aquí entra en juego la Smart TV FDP CG40-P3 (2025), que tiene un 30 % de descuento por tiempo limitado. Este modelo cuenta con reseñas mayormente positivas, además de tener una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Esta Smart TV tiene un precio recomendado de 259,99 euros, pero ahora mismo la tienes por 181,99 en Amazon. No hace falta decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo, por no decir la mejor, si buscas un televisor barato con Google TV. Más allá del precio, ofrece una serie de características que no te dejarán indiferente.

Ahorra 78 euros comprando el FDP CG40-P3 en Amazon

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

A nivel de características, estamos hablando de una Smart TV de 40 pulgadas con resolución Full HD (1080p) y compatibilídad con HDR10, lo que se traduce en imágenes nítidas, colores vivos y un contraste que hace que hasta las peliculas más oscuras se vean mejor. Si eres de los que se pasa horas en Netflix, Prime Video o YouTube, vas a notar la diferencia.

Volviendo al sistema operativo, al llevar Google TV disfrutarás de una interfaz donde es fácil acceder a cualquier contenido. Aquí todo es intuitivo, rápido y con acceso a un montón de aplicaciones. ¿Quieres Disney+, HBO Max o Crunchyroll? Descárgalas y listo. Además, el mando a distancia tiene un mando dedicado al Asistente de Google. Esto es muy útil a la hora de buscar contenido, controlar dispositivos inteligentes que sean compatibles y mucho más.

Tampoco está de más comentar que tiene Chromecast integrado, lo que te permite enviar fotos y vídeos desde tu móvil a la tele de forma rápida y sencilla. Sin cables, sin líos. En cuanto a la conectividad, tampoco decepciona: tiene x2 HDMI, x2 USB, x1 salida de audio óptica, x1 Ethernet, x1 entrada AV, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 5.

Si buscas una Smart TV barata, con buena calidad de imagen, miles de apps y todas las funciones que se esperan en 2025, no puedes dejar escapar la FDP CG40-P3. Es perfecta para el salón, para la habitación o incluso para regalar. Si estás interesado, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible, a este precio, no sería raro que se agote en cualquier momento.

