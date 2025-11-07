El JBL Grip apunta a ser el mejor altavoz mini: sonido premium, luz LED y ya sale más barato

Hay altavoces portátiles de todos los tipos y tamaños, por lo que cada vez es más difícil encontrar modelos que consigan sorprendernos. Pues bien, el nuevo JBL Grip ha llegado para convertirse en la superestrella de los altavoces ultracompactos al heredar algunas de las mejores características de su hermano mayor e introducir novedades. Y la buena noticia es que ya está disponible con descuento.

Este novedoso altavoz de JBL ha salido a la venta por un precio recomendado de 99,99 euros, pero hemos tenido que esperar muy poco tiempo para verlo con su primera rebaja. Y es que ahora, gracias a un descuento de casi el 10%, podemos conseguirlo por unos 90,90 euros en Amazon, mereciendo así todavía más la pena por todo lo que ofrece.

Compra el nuevo altavoz JBL Grip a precio mínimo histórico

JBL Grip JBL

El JBL Grip es el último altavoz que ha lanzado la marca para conquistarnos, y lo cierto es que lo ha conseguido añadiendo algo que desde hace tiempo estábamos esperando: un panel con luz ambiental personalizable. No es algo que sea revolucionario en el mundo de los altavoces, ya que en varios modelos de la competencia nos encontramos una iluminación LED para mejorar el ambiente de nuestras fiestas, pero sí que es la primera vez que JBL añade esta característica a uno de sus altavoces ultracompactos.

Para cambiar entre los diferentes colores y efectos que tiene, tan solo tenemos que pulsar el botón que este panel tiene en uno de sus extremos, aunque también podemos hacerlo desde el móvil a través de la app JBL Portable. Y a pesar de que a simple vista este altavoz nos puede recordar al JBL Flip 7, este es más compacto y cambia la distribución tanto de los botones como del logotipo, además de que integra una pequeña correa para colgarlo de diferentes sitios.

Eso sí, de poco sirve un buen diseño si el sonido no está a la altura, algo en lo que JBL nunca falla. Es obvio que por su tamaño no podemos esperar la misma potencia que en otros altavoces más grandes de la marca, pero cumple al llevar incorporado un driver de rango completo que alcanza una potencia máxima de 16 W. La única pega es que el sonido no es 360º, pues solo sale por la parte frontal.

Por otro lado, cabe mencionar que los agudos son muy nítidos, los graves contundentes y, con el fin de mejorar la experiencia, hace uso de una tecnología AI Sound Boost que analiza la música en tiempo real para optimizar el rendimiento y evitar una posible distorsión cuando lo estemos usando con el volumen al máximo.

A todo eso debemos sumarle que es compatible con Auracast, permitiéndonos así sincronizarlo con otros altavoces compatibles con tan solo pulsar el botón dedicado para ampliar el sonido en espacios grandes, y dispone de una certificación IP68 para que podamos usarlo en todo tipo de entornos al ser resistente tanto al polvo como al agua.

Y no podemos pasar por alto que, la app que mencionábamos anteriormente, nos ofrece varios modos de música preestablecidos, un ecualizador de 7 bandas para ajustar el sonido a nuestro gusto y una función PlayTime Boost para extender más su autonomía, llegando a brindarnos hasta 14 horas de reproducción continua por cada carga. En definitiva, si buscas un altavoz pequeño que suene bien y pueda dar color a tus fiestas, este JBL Grip es una apuesta segura.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.