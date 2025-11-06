Cae a precio mínimo esta nueva tablet de Lenovo que es incluso más completa que muchos portátiles

Son muchos los estudiantes que utilizan un ordenador en clases para tomar apuntes y posteriormente estudiar. Aunque para este tipo de tareas también sirven algunas tablets como la novedosa Lenovo Idea Tab Plus, la cual también ofrece una experiencia muy buena en entretenimiento y ya está disponible a precio mínimo.

A pesar de llevar apenas dos meses a la venta, esta competente tablet de Lenovo ya tiene su primera gran rebaja. Y es que, gracias a una oferta flash, ha caído en picado hasta los 259 euros en Amazon gracias a un descuento total de 70 euros sobre su precio recomendado de 329 euros. Oportunidades como esta no se suelen ver en productos que llevan poco tiempo en el mercado, así que te recomiendo no dejar este chollo.

Compra la nueva tablet Lenovo Idea Tab Plus más barata

Lenovo Idea Tab Plus Lenovo

La Lenovo Idea Tab Plus es una de las últimas tablets que ha llegado al mercado y se presenta como una opción muy seria tanto para entretenimiento como para productividad. De hecho, si hay un público al que se la recomendaría sin dudarlo es a los estudiantes, ya que con ella resulta muy fácil tomar apuntes, hacer resúmenes y estudiar.

¿Y qué tiene de especial esta tablet? Pues empezando a hablar sobre su diseño, sigue la línea habitual de la marca al apostar por un chasis metálico que la hace sentir muy robusta, además de que es muy manejable al tener un grosor de 6,29 mm y un peso de aproximadamente 530 gramos para que podamos llevarla a todas partes.

Pero lo realmente importante viene ahora. Monta una gran pantalla de 12,1 pulgadas que es ideal para ver todo tipo de contenidos o jugar al brindarnos una resolución 2,5K (2.560 x 1.600 píxeles), una tasa de refresco de 90 Hz, un brillo máximo de 800 nits para usarla hasta en exteriores (además de que es bastante mejor que otros modelos más caros) y una cobertura del 96 % del espacio de color DCI-P3. Además, para mejorar la experiencia al ver series o películas, se acompaña de cuatro altavoces que soportan un audio envolvente Dolby Atmos.

Bajo el capó nos encontramos con un procesador MediaTek Dimensity 6400 que consigue desenvolverse con fluidez en casi todo tipo de tareas, el cual se apoya en una memoria RAM de 8 GB que es imprescindible para multitarea y un almacenamiento de 256 GB que nunca se nos quedará corto, puesto que, al venir con una ranura para añadir una microSD, podemos aumentarlo cuando sea necesario.

Otra de las cosas que a mí personalmente más me gusta, sobre todo si la comparamos con otros modelos de la marca, es que llega funcionando bajo un sistema operativo Android 15 que no solo se podrá actualizar muy pronto, sino que recibirá actualizaciones durante los próximos dos años hasta Android 17.

Sin olvidarnos de que la inteligencia artificial también tiene protagonismo al darnos acceso a Lenovo AI Notes para resumir y simplificar la toma de apuntes, a la popular función 'Circle to Search' para buscar información sobre algo y a Google Gemini para resolver dudas o darnos ideas.

Por último, cabe mencionar que incorpora una batería de 10.200 mAh que nos promete una excelente autonomía al alcanzar hasta 13 horas de reproducción de vídeo, nos da la posibilidad de dividir la pantalla hasta en cuatro para usar diferentes aplicaciones al mismo tiempo e incluye ellápiz óptico Lenovo Tab Pen que es muy cómodo de utilizar a la hora de tomar notas o dibujar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.